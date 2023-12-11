أسعار النفط تصعد مجدداَ بفعل ارتفاع احتياطيات النفط الاستراتيجية للولايات المتحدة

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعاً للمرة الثانية على التوالي اليوم الاثنين بتاريخ 11 ديسمبر، مدفوعة بجهود الولايات المتحدة لاستعادة احتياطياتها الاستراتيجية، مما قدم بعض الدعم في ظل مخاوف مستمرة بشأن فائض المعروض من النفط الخام ونمو ضعيف في طلب الوقود للعام القادم. وحتى الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود النفط الخام برنت بنسبة 0.2 في المائة، مضيفة 11 سنتًا لتصل إلى 75.95 دولار للبرميل، بينما شهدت عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف ارتفاعًا بنسبة 0.1 في المائة، مكتسبة سبعة سنتات لتصل إلى 71.30 دولار للبرميل.
كذلك رغم ارتفاع كل من مؤشري أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 2 بالمئة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، إلا أن ذلك يشكل الأسبوع السابع على التوالي من التراجع، مما يشكل أطول فترة من التقلص الأسبوعي منذ عام 2018. وقد تأثرت هذه الاتجاهات الهابطة بشكل مستمر بالقلق المستمر بشأن إمكانية فائض في المعروض. وردًا على انخفاض الأسعار، زادت الولايات المتحدة من الطلب، بهدف زيادة احتياطياتها البترولية الاستراتيجية بثلاثة ملايين برميل للتسليم في مارس 2024.
كما رغماَ من التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين جماعيا بأوبك+، بتقليص الإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2024، يظل المستثمرون متشككين بشأن تقليل ملموس في المعروض. وينشأ هذا التشكك من توقع استمرار نمو الإنتاج في بعض البلدان، مما يترك أعضاء أوبك يتصارعون مع التحديات التي تثيرها فائض المعروض المستمر.
في حين يراقب المشاركون في السوق عن كثب إشارات تتعلق بأسعار الفائدة الناتجة عن اجتماعات خمس بنوك مركزية في الأسبوع المقبل، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص بيانات التضخم في الولايات المتحدة لتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي ومسار نمو الطلب على النفط. تسهم هذه العوامل في صياغة المشهد المعقد الذي يشكل مسار أسعار النفط في وجه التحديات المستمرة في سوق الطاقة.
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