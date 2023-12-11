السوق يتوقع احتفاظ البنك المركزي بمستويات أسعار الفائدة عند أكبر مستوى

(MENAFN
) في انتظار قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي، يتوقع السوق على نطاق واسع أن يختار البنك المركزي الاحتفاظ بمستويات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في أكثر من عقدين من الزمن، ردًا استراتيجيًا على الارتفاع الحاد في معدلات التضخم. وعلى الرغم من التوقعات السائدة بشكل عام بوقف مؤقت لرفع الفائدة، يراقب تجار ومحللون بعناية مدى سرعة وكيفية الطريقة التي قد يفكر فيها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تنفيذ خفض لأسعار الفائدة.
كما أكد جريجوري داكو، الاقتصادي الأول في إي واي، على يقين عدم رفع أسعار الفائدة ولكن شدد على وجود العديد من العوامل المجهولة في استراتيجية مجلس الاحتياط الفيدرالي للعام القادم. في حين يظل مجلس الاحتياط الفيدرالي ملتزمًا بمواجهة ضغوط التضخم، تبقى إمكانية رفع أسعار الفائدة على الطاولة.
كذلك أكد رئيس البنك، جيروم باول، في تصريحات حديثة، أنه من المبكر التأكيد على تحقيق حالة كافية من القيود، مبرزًا تحفظ البنك حيال تحديد توقيت تخفيف السياسة. أشار داكو إلى السياق الصعب لاتخاذ القرارات الذي يعمل فيه مجلس الاحتياط الفيدرالي، معربًا عن استعداد البنك المركزي لرفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة. وهذا يتناقض مع بنوك مركزية أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، الذي أشار إلى زيادة الدعم لوقف رفع أسعار الفائدة في ظل تراجع كبير في معدلات التضخم. تشير الديناميات المتطورة إلى عمل حساس لمجلس الاحتياط الفيدرالي بينما يتنقل بين عدم اليقين الاقتصادي ويكافح مع مهمة الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
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