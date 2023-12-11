الاتحاد الأوروبي يستعد لمنح الدول الأعضاء القدرة على إيقاف واردات الغاز من روسيا وبيلاروس

(MENAFN
) وفقًا لمصادر كشفت لصحيفة فاينانشيال تايمز، يستعد الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) لتمكين دوله الأعضاء بالقدرة على إيقاف واردات الغاز من روسيا وبيلاروس. وسيمنح الإجراء المقترح الدول الأعضاء سلطة عرقلة شركات روسية وبيلاروسية من تأمين مساحة في أنابيب الغاز ومحطات الغاز الطبيعي المسال "ال ان جي". هذه الخطوة الاستراتيجية مدرجة في نص قانوني مقترح قدمته بروكسل يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، مصمم لمنح الدول الأعضاء القدرة على تنظيم الوصول إلى بنية تحتية لشركات الغاز من روسيا وبيلاروس، محمية بذلك مصالحها الأمنية.
كما ستكون لدى الدول الأعضاء صلاحية تقييد وصول شركات الغاز الروسية والبيلاروسية إلى البنية التحتية الحيوية وفقًا لأحكام النص القانوني المقترح، إما جزئيًا أو بالكامل، إذا اعتبر ذلك ضروريًا. وتحمل هذه المبادرة آثارًا كبيرة، مما قد يوفر لشركات الطاقة الأوروبية أساسًا قانونيًا لإنهاء عقودها مع موردي الغاز الروس دون تحمل تكاليف تعويض كبيرة.
في حين على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي التدريجية للحد من اعتماده على مصادر الطاقة الروسية، نتيجة للتوترات الجيوسياسية مع أوكرانيا بشكل أساسي، تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتمد على الغاز الروسي لنحو عشرة في المائة من وارداته الإجمالية. يُشير قرار تمكين الدول الأعضاء بالسلطة التنظيمية إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتنويع مصادره الطاقية وتعزيز أمانه الطاقي في مواجهة التعقيدات الجيوسياسية.
MENAFN11122023000045015682ID1107568425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.