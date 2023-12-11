فهرس أسعار المستهلك في الصين يتفاجأ بتراجع يعتبر الأكبر منذ 2020

(MENAFN
) في تقرير حديث صدر عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، شهد شهر نوفمبر انخفاضًا غير متوقعًا بنسبة 0.5 بالمئة في فهرس أسعار المستهلك"سي بي آي" على الأساس الشهري والسنوي على حد سواء. وهذا الانخفاض الغير متوقع تجاوز توقعات السوق، التي كانت تتوقع انخفاضًا أكثر اعتدالًا بنسبة 0.1 بالمئة على كل منهما. ويُعتبر هذا التطور الأكبر من نوعه في انخفاض فهرس أسعار المستهلك على أساس سنوي منذ نوفمبر 2020، مشيراً إلى تباطؤ كبير في معدل التضخم.
كما بقي التضخم الأساسي السنوي لشهر نوفمبر، باستثناء المكونات القابلة للتقلب في أسعار الطعام والوقود، ثابت عند 0.6 بالمئة, محاكياَ الأرقام التي تم الإبلاغ عنها في أكتوبر. وتُسلط هذه البيانات الضوء على اتجاه مقلق في استقرار مستويات التضخم الأساسي، على الرغم من الانخفاض العام في مؤشر أسعار المستهلك.
كذلك كشفت بيانات فهرس أسعار المنتجين "بي بي آي" لشهر نوفمبر عن انخفاض كبير بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي. وهذه النتيجة تجاوزت توقعات السوق ومثلت الشهر الرابع عشر على التوالي للانكماش، مما يُظهر الانخفاض الأسرع من نوعه منذ أغسطس. ويُبرز الانكماش المستمر في أسعار المنتجين, التحديات داخل قطاع الإنتاج، مع إمكانية حدوث تداعيات على الاقتصاد العام.
في حين تُسلط هذه التطورات غير المتوقعة في كل من سي بي لآي و بي بي آي, الضوء على تحول ملحوظ في الديناميات الاقتصادية، مشيرةً إلى التحديات المحتملة التي تواجه صانعي السياسات في إدارة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في الأشهر القادمة.
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