إستونيا تكشف عن خارطة طريق مناخية طموحة في كوب 28

تستحوذ إستونيا، على محور الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المنُعَقِد حالياً في دبي عبر مبادرات مبتكرة تترجم التزام البلاد الراسخ بإيجاد حلول لمعالجة أزمة المناخ العالمية المُلحّة، ومساعيها الجادّة إلى تحقيق المواءمة مع أهداف المناخ الدولية، وتعزيز العمل المشترك نحو مستقبل مستدام لكوكب الأرض.

وفي هذا السياق، أكّدت رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، أن أزمة المناخ الراهنة تتطلب استجابة عالمية فاعلة، وأنه يتوجّب على كل دولة أن تؤدّي دورها على أكمل وجه، منوّهةً إلى الجهود التي تبذلها إستونيا في هذا الإطار.

وقالت: "تسعى إستونيا لأن تقدّم نموذجاً يُحتذى به في العمل المناخي. لذا، فإن المناخ يشكّل محور خططنا التنموية. وننطلق في عملنا من رسالة جوهرية مفادها: يجب الحرص على أن تسير التنمية الاقتصادية ضمن حدود صديقة للبيئة. فعلى سبيل المثال، اعتمد البرلمان الإستوني هدفاً بيئياً جديداً يتمثل في الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2030؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى إنتاجنا الحالي من الطاقة المتجددة. كما نخطط لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2035، مقارنة بمستوياتها في عام 1990. إنه لطموح جريء؛ إذ إن إنتاج الطاقة لدينا كان معتمداً على الوقود الأحفوري حتى وقت قريب جداً. لكن الطموح الجريء اليوم هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".

وأضافت كالاس: "بوصفها دولة مبتكرة، تؤمن إستونيا بأن التحول الأخضر هو الفرصة الكبرى المستقبلية لمنح مواطنينا بيئة أفضل للعيش. ومن أجل تحقيق أهدافنا المناخية المشتركة، على الشركات، وأفراد المجتمع ككل، تغيير طريقة عملهم ومنهجهم الفكري". موضحةً: "ثمّة حلول رقمية عديدة تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار؛ ونطلق عليها في إستونيا، اسم «التحوّل المزدوج»؛ أي أننا وظّفنا الحلول الإلكترونية بشكل عملي لتحقيق أهدافنا المناخية".

ونوّهت رئيسة الوزراء الإستونية إلى أن إستونيا تستطيع تقديم الكثير للعالم فيما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي، مؤكّدةً: "لهذا السبب نشارك في «كوب 28» بجناحنا الوطني الأول من نوعه لإتاحة الفرصة أما شركاتنا لمشاركة تجاربها مع العالم في ميادين مثل: تنفيذ التحوّل الرقمي، والحلول المبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والمدن الذكية وإدارة البيانات والاقتصاد الدائري".

ولتسليط الضوء على التزام إستونيا بتحقيق مستقبل مستدام، يستعرض جناح الدولة في هذا المؤتمر العالمي الحلول المستدامة التي ابتكرتها 13 شركة إستونية رائدة، تشمل: 1MTN، Auve Tech، Beast، Fibenol، KappaZeta، Kwota، Nortal، R8 Technologies، Ragn-Sells، Rail Baltica Estonia، Zero Terrain، Timbeter، Utilitas.

من بين تلك الشركات، تطمح «فيبينول»، على سبيل المثال، إلى إحداث ثورة في نماذج الصناعة الحالية القائمة على الوقود الأحفوري عبر تحويلها إلى نماذج مستدامة ذات سلاسل قيمة شفّافة. وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، تسعى الشركة إلى بدء نقاشات جادّة حول جعل حلول «الاقتصاد الحيوي» (الأخضر) نهجاً معيارياً، والخروج بدائرة حوار الاستدامة إلى نطاق أوسع.

كما تشمل أبرز الابتكارات الإستونية الحاضرة في مؤتمر «كوب 28» أيضًا مبادرات رائدة من شركة Ragn-Sells؛ مثل: الأملاح الصناعية المشتقة من الرماد الناتج عن حرق النفايات، وإنتاج كلوروكرومات البيريدينيوم فائقة النقاء والصديقة للمناخ الأولى من نوعها في العالم من الرماد الناتج عن إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS.



إضافة إلى ذلك، تطمح إستونيا إلى تزويد أوروبا بالمغنيسيوم باستخدام 600 مليون طن من مخزون الرماد الناتج عن إنتاج الكهرباء، فضلاً عن إنشاء خط إنتاج مستدام للمغذِّيات عن طريق استخراج الفوسفور (P) والنيتروجين (N) من مياه الصرف الصحي والحمأة (مخلفات ناتجة عن معالجة وتنقية مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي) ونفايات الأسماك.

أما الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تبتكرها شركات مثل R8 Technologies وTimbeter، فتتجلّى من خلالها الجهود المتفانية لإستونيا في الحد من التغيُّر المناخي وتعزيز الممارسات المستدامة.

إن التزام إستونيا المتواصل بالعمل المناخي الذي تعكسه أهدافها الطموحة لخفض غازات الدفيئة، يبشّر بتحول جوهري نحو مستقبل مستدام. وتطمح البلاد إلى توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات عبر جناحها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغيُّر المناخ، مُرحبّةً بجميع المعنيين من حول العالم لتوحيد الجهود بُغية رسم ملامح غد أكثر اخضراراً.