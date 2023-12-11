Monday, 11 December 2023 10:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تعلن حاجتها إلى 46,4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في 2024

12/11/2023 1:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين حاجتها الى 46,4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير مساعدات إنسانية لـ180,5 مليون نسمة هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم.

وحذّرت المنظمة من وضع إنساني "قاتم" في العالم خلال العام 2024، مشيرة الى أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات "تعيث فسادا" بظروف أفراد الفئات الضعيفة.

وأكدت أن عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء الى دفع الثمن "من حياتهم".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11122023000110011019ID1107568304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث