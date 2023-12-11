الأمم المتحدة تعلن حاجتها إلى 46,4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في 2024

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين حاجتها الى 46,4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير مساعدات إنسانية لـ180,5 مليون نسمة هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم.

وحذّرت المنظمة من وضع إنساني "قاتم" في العالم خلال العام 2024، مشيرة الى أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات "تعيث فسادا" بظروف أفراد الفئات الضعيفة.

وأكدت أن عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء الى دفع الثمن "من حياتهم".





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