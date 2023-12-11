الأمم المتحدة تعلن حاجتها إلى 46,4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الأمم المتحدة الإثنين حاجتها الى 46,4 مليار دولار السنة المقبلة لتوفير مساعدات إنسانية لـ180,5 مليون نسمة هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم.
وحذّرت المنظمة من وضع إنساني "قاتم" في العالم خلال العام 2024، مشيرة الى أن النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات "تعيث فسادا" بظروف أفراد الفئات الضعيفة.
وأكدت أن عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء الى دفع الثمن "من حياتهم".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN11122023000110011019ID1107568304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.