Monday, 11 December 2023 10:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيع أرض في نخلة جميرا بقيمة 940 مليون درهم

12/11/2023 1:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد السوق العقاري بدبي اليوم مبايعة بقيمة 940 مليون درهم لأرض في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع "رويال أمواج". وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض 261712 قدما مربعا، ليصل بذلك سعر القدم المربع في الصفقة إلى 3591 درهما.

ومع هذه الصفقة الكبيرة التي شهدها السوق العقاري اليوم، بلغت المبيعات العقارية خلال أقل من ساعتين 1.08 مليار درهم عبر 90 صفقة، جاءت الأولى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 940 مليون درهم، والثانية في مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون بقيمة 16 مليون درهم، والثالثة في منطقة الممزر بقيمة 14.9 مليون درهم.


MENAFN11122023000110011019ID1107568299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث