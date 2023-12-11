بيع أرض في نخلة جميرا بقيمة 940 مليون درهم

شهد السوق العقاري بدبي اليوم مبايعة بقيمة 940 مليون درهم لأرض في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع "رويال أمواج". وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض 261712 قدما مربعا، ليصل بذلك سعر القدم المربع في الصفقة إلى 3591 درهما.

ومع هذه الصفقة الكبيرة التي شهدها السوق العقاري اليوم، بلغت المبيعات العقارية خلال أقل من ساعتين 1.08 مليار درهم عبر 90 صفقة، جاءت الأولى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 940 مليون درهم، والثانية في مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون بقيمة 16 مليون درهم، والثالثة في منطقة الممزر بقيمة 14.9 مليون درهم.



