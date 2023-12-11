شركة باب رزق جميل تطلق المعرض الافتراضي للتوظيف لعام 2023

(MENAFN
- Instinctif Partners) المملكة العربية السعودية، 10 ديسمبر 2023: انطلاقاً من هدفها المتمثل في تمكين أفراد المجتمع بالمملكة العربية السعودية وتوفير فرص الدخل الملائمة، تستعد شركة "باب رزق جميل" التابعة لمؤسسة مجتمع جميل السعودية لتنظيم المعرض الافتراضي للتوظيف لعام 2023، وذلك على منصة افتراضية في الفترة من 17-21 ديسمبر القادم، بهدف الربط بين المنشآت الباحثة عن الكفاءات والمواهب المتميزة من جانب، والباحثين عن عمل في شتى القطاعات ومستويات الخبرة في الجانب الآخر.
وسيقام المعرض الافتراضي للتوظيف عبر الإنترنت باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، ما سيساهم في الوصول لمجموعة أوسع من المرشحين، وتسهيل التواصل معهم، وإلغاء العوائق المادية واللوجستية المرتبطة بإجراء المقابلات الشخصية. وسيقدم الحدث عدة حلول لربط أصحاب العمل بالباحثين عن فرص العمل، بما في ذلك إنشاء ركن افتراضي قابلٍ للتخصيص لكل صاحب عمل، وإجراء المقابلات عبر الفيديو، وتوفير قاعدة بيانات بالسيَر الذاتية للمتقدمين، إلى جانب الاستفادة من وظيفة تحديد المواعيد وتوصيات الذكاء الاصطناعي، وتوَّفُير نسخة ملائمة للهاتف المحمول من المعرض.
سيمتد جدول أعمال المعرض على مدى خمسة أيام، تشمل المعرض المفتوح الذي سيعقد يومياً بين الساعة 9 إلى 5 مساءً، ليوفر فرص اللقاء بين أصحاب العمل مع زوار المعرض من الباحثين عن عمل لعقد المقابلات الفردية. وسيتخلل الحدث أيضاً عدة ورش عمل حول مواضيع متعددة تساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، تشمل طرق الاستعداد للمقابلات، ومهارات التواصل، وكيفية كتابة السير الذاتية، وغيرها.
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة مي طيبة، المديرة التنفيذية لشركة باب رزق جميل: "يعد المعرض الافتراضي للتوظيف لعام 2023 حدثاً فريداً من نوعه، حيث تشترك أهدافه مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في رؤية 2030. وهو متسقٌ مع استراتيجية باب رزق جميل الجديدة التي تواكب مستجدات العصر والتقنيات المتقدمة، وتوظف التحوّل الرقمي لنكون حلقة وصلٍ بين أصحاب العمل والشباب الباحث عن فرص العمل النوعية في المملكة العربية السعودية."
ويأتي هذا الحدث كمَعلَمٍ رئيسي آخر في رحلة باب رزق جميل لتمكين أفراد المجتمع، وذلك بعد احتفالها مؤخراً بحلول عشرين عاماً على تأسيسها، إذ ساهمت خلال عقدين من الزمن في توفير أكثر من مليون فرصة عمل. كما تتوافق المبادرة مع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030، لا سيما تلك المرتبطة بخفض معدلات البطالة إلى 7%، وزيادة نسبة توطين الوظائف عالية المهارة، وزيادة نسبة مشاركة المواطنين في العمل الريادي والحر.
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