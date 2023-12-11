مبرمجون سعوديون يرفعون راية التحدي لتشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Epress release)
الرياض
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الإثنين 4 ديسمبر، أول هاكاثون لتطوير التطبيقات من خلال دمج البيانات في المجال الطبي، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الرياض.
ويستهدف الهاكاثون الذي يستمر لثلاثة أيام المهتمين والمختصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة العامة، ويشارك فيه أكثر من 40 متسابقًا ومتسابقة، تحت إشراف خبراء ومختصين من سدايا وجامعة ستانفورد، في سبيل إيجاد حلول تقنية متقدمة تساعد في تشخيص ومعالجة الأمراض باستخدام أنماط بيانات مختلفة.
وسيمنح الهاكاثون الفائز بالمركز الأول مبلغ 8000 دولار، والمركز الثاني مبلغ 4000 دولار، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 2700 دولار.
هذا وقد أقامت أكاديمية (سدايا) على هامش الهاكاثون ورش تدريبية في موضوعات مختلفة منها "تقصي التحيزات في تشخيصات الذكاء الاصطناعي في الحالات الجلدية"، "دمج البيانات متعددة الوسائط ومتعددة النطاق من علوم الأوميكس المتعددة في الطب الدقيق" وتصوير الجينوم "حالة دمج البيانات ودراسة حالة تصلب الشرايين"، و "نموذج أساسي طبي ومجموعة بيانات كبيرة من الصور الطبية" قدمها خبراء من سدايا وجامعة ستانفورد.
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