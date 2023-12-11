سحب الإمارات للسحوبات "ميجا7": الأحلام تتحقق من ريادة الأعمال إلى تشجيع الكريكت

(MENAFN
- Epress release) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 أكتوبر 2023: لا يقتصر دور مؤسسة "الإمارات للسحوبات" على توفير سحوبات فريدة وممتعة فحسب، بل تحول اللحظات العادية إلى ذكريات استثنائية. ففي يوم الأحد الماضي، كان اثنان من المشاركين على بعد رقم واحد فقط من الفوز بالجائزة التاريخية الكبرى البالغة 100 مليون درهم إماراتي. احتفل دوان كيو فونج من فيتنام وجاكسون جوزيف من الهند، بنجاحهما في مطابقة 6 أرقام من أصل الأرقام 7، ليتقاسما معاً الجائزة الثانية للسحب البالغة 250 ألف درهم إماراتي.
وُلِدت دوان كيو فونج في مدينة "هو تشي منه" النابضة بالحياة، وكانت حياتها مليئة بمغامرات السفر. ففي عمر السادسة والثلاثين، كانت خبيرة التسويق الرقمي قد سافرت بالفعل إلى العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك ماليزيا وروسيا والفلبين، قبل أن تتخذ من دبي مستقراً لها. وكان القدر واقتراح زوجها هو السبب وراء اكتشافها للإمارات للسحوبات.
وقالت دوان: "بدأت رحلتي مع الإمارات للسحوبات بالمصادفة، عندما طلب مني زوجي مساعدته في اختيار رقم بشكل عشوائي، ووقتها عرّفني على السحب. كانت حماسته الكبيرة تجاه السحب محفزة لي، فقد انجذبت بسهولة، وسرعان ما أصبحت المشاركة في السحب جزءاً من طقوسنا الأسبوعية".
وتتويجاً لمشاركتها المستمرة في سحب "ميجا7" فازت دوان بمبلغ 125,000 درهم إماراتي. هذه المفاجأة غير المتوقعة دعمت حلم دوان في أن تكون رائدة أعمال.
وأوضحت دوان: "لطالما حلمت أنا وزوجي الإيطالي، وهو طاهٍ موهوب، بإطلاق خدمة لتقديم الطعام في دبي. وبفضل الإمارات للسحوبات، أصبح لدينا أخيراً الأموال اللازمة لتحويل حلمنا إلى حقيقة!".
أما جاكسون جوزيف فقصته بدأت في ولاية كيرالا وصولاً إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية. اكتشف العامل اللوجستي البالغ من العمر 34 عاماً، وهو متزوج وله ابنة واحدة، "الإمارات للسحوبات" من خلال إعلان عبر الإنترنت. لقد كان فوزه مفاجأة له، لكن القصة لا تنتهي هنا.
وقال جاكسون: "عندما شاركت هذه الأخبار الرائعة مع زوجتي، كانت أفكارها في مكان ما في ملعب الكريكت، وهي تهتف للهند ضد نيوزيلندا! بالنسبة لها، كان فوزي ومباراة الهند يحملان نفس المستوى من الإثارة. ومن وجهة نظرها، كان ذلك يوم للفوز المزدوج".
وبينما تتجه "دوان" نحو تحقيق حلمها بريادة الأعمال، يظل "جاكسون" غير متأكد من خططه فيما يتعلق بالمبلغ الذي فاز به. ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد المؤكد بالنسبة له، هو أنه سيواصل المشاركة في سحب الإمارات "ميجا7"، واضعاً نصب عينيه الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم إماراتي. أما عن استراتيجيته الموثوقة التي يتبعها في اختيار أرقامه، فقد كشف أنه يختارها عبر خيار "Quick Pick"، ثم يغير بعض الأرقام بشكل طفيف، وهو ما نجح معه حتى الآن.
هذا وما تزال الجائزة الكبرى لسحب "ميجا7" البالغة 100 مليون درهم والتي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا متاحة أمام المشاركين ليفوز بها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص عند مطابقة الأرقام السبعة.
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