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قطاعات أردنية خاصة تضرب عن العمل اليوم

12/11/2023 12:29:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تنفذ قطاعات خاصة في الأردن، اليوم الثلاثاء إضرابا عن العمل، عقب دعوة نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاضراب عالمي، نصرة لأهالي غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين ودعماً للموقف الأردني الرسمي.

وتتوقف عن العمل شركات خاصة ونقابات ومحال تجارية ومطاعم وصيدليات ومراكز رياضة وتجميل ومدارس خاصة .

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