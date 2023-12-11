قطاعات أردنية خاصة تضرب عن العمل اليوم

قطاعات أردنية خاصة تضرب عن العمل اليوم
التاريخ
12/11/2023 12:29:29 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تنفذ قطاعات خاصة في الأردن، اليوم الثلاثاء إضرابا عن العمل، عقب دعوة نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاضراب عالمي، نصرة لأهالي غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين ودعماً للموقف الأردني الرسمي.
وتتوقف عن العمل شركات خاصة ونقابات ومحال تجارية ومطاعم وصيدليات ومراكز رياضة وتجميل ومدارس خاصة .
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