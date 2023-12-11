إسرائيل تشن ضربات على مواقع عدة في محيط دمشق

شنت إسرائيل ليل الأحد الاثنين ضربات استهدفت مواقع عدة في محيط العاصمة السورية دمشق حسب وكالة "سانا" الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالى الساعة 23,05 من مساء اليوم (21,05 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل".

أضاف أن القصف استهدف "بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير.

وأفاد مراسل فرانس برس في محيط دمشق بأنه سمع دوي انفجارات لفترة كانت أطول بقليل من سابقاتها.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر تصديها لما تصفه بمحاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد، خصوصا عبر حليفها "حزب الله".

وقد ازدادت هذه الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن القصف الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين "استهدف مواقع لحزب الله اللبناني" في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي في محيط العاصمة السورية، مشيراً إلى أن القصف "كان على ثلاث جولات". ولحزب الله اللبناني ومجموعات مقاتلة موالية لطهران مقار ومستودعات أسلحة فيهما، بحسب المرصد.

وفي حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربات التي استهدفت محيط دمشق، إلا أنه أفاد ليل الأحد بحصول قصف من لبنان نحو شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "رد باستهداف مصدر إطلاق النار"، مضيفا "في وقت سابق من اليوم (الأحد)، قصفنا خلية إرهابية تابعة لحزب الله".

وزار قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان الأحد، وهي جبهة شهدت توترا في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال من ذلك الموقع إن العودة إلى "الهدوء والأمن" تفرض على إسرائيل أن "تُلحق الضرر، وتردع، وتقتل عناصر من حزب الله وتُظهر تفوقها، وهو ما يمكن أن يُترجَم أيضا عبر ضربات أو حرب"، وفق ما نقل عنه الجيش.

منذ بدء النزاع عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافا للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

كان مطار دمشق الدولي قد خرج عن الخدمة قبل أكثر من شهر جراء تعرضه لقصف إسرائيلي وفق المرصد.

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