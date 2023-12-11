الشرطة الأسترالية تحقق بشأن أشخاص ينتحلون صفة أممية لتهريب المخدرات



قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية اليوم الاثنين إنها تحقق في عملية احتيال قام خلالها أفراد يزعمون أنهم مسؤولون بالأمم المتحدة بعرض ملايين الدولارات على مسافرين إلى البلاد لنقل مخدرات غير مشروعة.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على اثنين من ناقلي المخدرات المزعومين في حادثتين منفصلتين في ملبورن هذا العام، حيث ادعى كلا الشخصين أن أفرادا يزعمون أنهم يعملون في الأمم المتحدة طلبوا منهما نقل أمتعة مقابل دفع أموال لهما.

ووفقا للشرطة، عرض على ناقلي المخدرات المزعومين ما يصل إلى 35 مليون دولار أسترالي (23 مليون دولار أمريكي) لنقل حقيبة إلى أستراليا.

وجاء في بيان للشرطة الاتحادية الأسترالية أنه جرى إلقاء القبض على رجل،39 عاما،

في 25 يوليو لدى وصوله إلى ملبورن قادما من سنغافورة بعد أن عثر الضباط على ثلاثة كيلوجرامات من الميثامفيتامين مخبأة داخل بطانة الحقيبة.

وبعد يوم واحد، ألقي القبض على مواطن نيوزيلندي77 عاما، قادما من تايلاند إلى ملبورن بزعم محاولته جلب كيلوجرامين من الهيروين مخبأة في بطانة حقيبته، حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وتم اتهام الرجلين، لا يعرف أحدهما الآخر، بجلب كمية تجارية من المخدرات الخاضعة للمراقبة عبر الحدود، وهي تهمة تنطوي على عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة.

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