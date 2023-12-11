الشرطة الأسترالية تحقق بشأن أشخاص ينتحلون صفة أممية لتهريب المخدرات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية اليوم الاثنين إنها تحقق في عملية احتيال قام خلالها أفراد يزعمون أنهم مسؤولون بالأمم المتحدة بعرض ملايين الدولارات على مسافرين إلى البلاد لنقل مخدرات غير مشروعة.
وقالت الشرطة إنه تم القبض على اثنين من ناقلي المخدرات المزعومين في حادثتين منفصلتين في ملبورن هذا العام، حيث ادعى كلا الشخصين أن أفرادا يزعمون أنهم يعملون في الأمم المتحدة طلبوا منهما نقل أمتعة مقابل دفع أموال لهما.
ووفقا للشرطة، عرض على ناقلي المخدرات المزعومين ما يصل إلى 35 مليون دولار أسترالي (23 مليون دولار أمريكي) لنقل حقيبة إلى أستراليا.
وجاء في بيان للشرطة الاتحادية الأسترالية أنه جرى إلقاء القبض على رجل،39 عاما،
في 25 يوليو لدى وصوله إلى ملبورن قادما من سنغافورة بعد أن عثر الضباط على ثلاثة كيلوجرامات من الميثامفيتامين مخبأة داخل بطانة الحقيبة.
وبعد يوم واحد، ألقي القبض على مواطن نيوزيلندي77 عاما، قادما من تايلاند إلى ملبورن بزعم محاولته جلب كيلوجرامين من الهيروين مخبأة في بطانة حقيبته، حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية.
وتم اتهام الرجلين، لا يعرف أحدهما الآخر، بجلب كمية تجارية من المخدرات الخاضعة للمراقبة عبر الحدود، وهي تهمة تنطوي على عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة.
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