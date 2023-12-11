تحطم طائرة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت مصادر إن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-16 تحطمت في البحر الغربي اليوم الاثنين وتم إنقاذ الطيار بآمان بعد أن
نجح في القفز من الطائرة
وتحطمت الطائرة المقاتلة عند سقوطها في المياه بعد إقلاعها من قاعدة جوية في غونسان، على بعد 178 كيلومترا جنوب سيئول، وفقا للمصادر.
وقالت المصادر إن الطيار تمكن من الخروج من الطائرة وتم إنقاذه.
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