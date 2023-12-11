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تحطم طائرة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية

12/11/2023 12:29:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت مصادر إن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-16 تحطمت في البحر الغربي اليوم الاثنين وتم إنقاذ الطيار بآمان بعد أن
نجح في القفز من الطائرة

وتحطمت الطائرة المقاتلة عند سقوطها في المياه بعد إقلاعها من قاعدة جوية في غونسان، على بعد 178 كيلومترا جنوب سيئول، وفقا للمصادر.

وقالت المصادر إن الطيار تمكن من الخروج من الطائرة وتم إنقاذه.

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