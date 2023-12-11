الجيش الأوكراني يعلن إسقاط ثمانية صواريخ روسية تتجه نحو كييف

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط ثمانية صواريخ روسية كانت متجهة نحو كييف فجر اليوم الاثنين، فيما أبلغت السلطات المحلية عن وقوع إصابات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تلغرام "وفق المعلومات الأولية، حوالي الساعة 04,00 (02,00 ت غ)" بدأت روسيا "هجوما صاروخيا على منطقة كييف".

وأضافت "في المجمل، دمر الدفاع الجوي ثمانية أهداف جوية كانت تحلق في اتجاه العاصمة". من جهتها ذكرت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام أن أشخاصا أصيبوا في منطقة دارنيتسكي.





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