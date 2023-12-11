فيما يلي أبرز نقاط الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم..

* ليفربول يظهر روح القيادة في انتفاضته المظفرة

لا تحسم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ديسمبر لكن من الممكن غالبا تحديد الفرق التي تتمتع بالصلابة الذهنية للمنافسة على اللقب، ويمكن أن ينضم ليفربول إلى أرسنال في هذه القائمة مع قرب نهاية العام.

وأظهر فوز ليفربول يوم السبت بعدما قلب تأخره أمام كريستال بالاس العزيمة والإصرار التي يحتاجها الفريق قبل فترة عيد الميلاد والتي عادة ما تكون طاحنة بالنسبة لفرق الدوري الإنجليزي.

وبالتأكيد شعر يورغن كلوب مدرب ليفربول بعدما استغل فريقه دون شفقة التفوق العددي بعد طرد المهاجم جوردان أيو، ليبعث برسالة تحذير للفرق الأخرى في الدوري.

وربما لا يكون هذا بالأمر السيء، إذ يفتقد فريق كلوب جهود عدد من لاعبيه المؤثرين بسبب الإصابة ولن تكون هذه المرة الأخيرة التي يضطر فيها الفريق للاستعانة بكل ما أوتي من قوة إذا أراد أن يحافظ على حظوظه في الفوز باللقب مع مرور الوقت.

إصابة هالاند تلقي بظلالها على الفوز المنتظر

تنفس مانشستر سيتي الصعداء بعدما حقق أول انتصار في خمس مباريات بالدوري يوم الأحد بتغلبه 2-1 على لوتون تاون، لكن شعورا بالقلق يساور حامل اللقب لغياب مهاجمه إرلينغ هالاند عن المواجهة لإصابة يأمل ألا تكون خطيرة.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم المتألق البالغ عمره 23 عاما لم يسافر إلى لوتون بسبب إجهاد في القدم ومن الواضح أن المدرب قلق بشأن حالة اللاعب النرويجي قبل المواجهات المهمة المقبلة.

وأبلغ غوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا نعلم. إنها قدمه وسوف نرى. يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع. ونتمنى أن نستعيده من أجل كأس العالم (للأندية)".

ويتصدر هالاند قائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا بعد موسم حقق فيه رقما قياسيا بتسجيل 36 هدفا.

وعلى المستوى القاري، حسم سيتي بالفعل صدارة مجموعته بدوري الأبطال قبل أن يختتم مشواره بالدور الأول أمام مضيفه رد ستار بلغراد يوم الأربعاء المقبل.

ويستضيف سيتي منافسه كريستال بالاس يوم السبت المقبل قبل أن يخوض قبل نهائي كأس العالم للأندية في 19 من الشهر الجاري أمام منافس لم يتحدد بعد.

سلطة الجماهير تشعِر كوبر بالارتياح

غالبا ما تواجه الجماهير اتهامات بأن ذاكرتها قصيرة، لكن هذا لا ينطبق على مشجعي نوتنغهام فورست.

وأبدت الجماهير الوفية دعمها للمدرب ستيف كوبر رغم أنه حقق انتصارا واحدا في 12 مباراة. وقاد كوبر الفريق، الذي توج فيما مضى بطلا لأوروبا، لدوري الأضواء في 2022 بعد غياب استمر 23 عاما وحافظ على مقعده بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

ويبدو أن الفريق سيكون على موعد مع موسم آخر من المعاناة، بعد الخسارة 5-صفر أمام فولهام الأسبوع الماضي، لكن الجماهير تغنت باسم كوبر في التعادل 1-1 أمام ولفرهامبتون يوم السبت.

ويدور السؤال المطروح حول مدى ولاء إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي للمدرب، لكن المستوى الذي قدمه فورست أمام ولفرهامبتون والروح التي غرسها كوبر في الفريق تجعل الاستغناء عن خدماته محفوفا بالمخاطر.

برايتون يفتقد السرعة في تعادله أمام بيرنلي

تغنى الكثيرون بالأداء المذهل الذي يقدمه برايتون آند هوف ألبيون في بعض الأحيان بقيادة روبرتو دي تسيربي، لكنه افتقر للسرعة والرغبة في الفوز في تعادله 1-1 مع بيرنلي يوم السبت.

وبدا افتقار برايتون للسرعة في كل المراكز وكذلك عملية اتخاذ القرار والتمريرات التي افتقدت للدقة.

وأضفى كاورو ميتوما الذي دفع به المدرب بين شوطي المباراة سرعة كان الفريق في أمس الحاجة إليها، لكنه أيضا ألقى الضوء على الصعوبات التي يواجهها زملاؤه في مباراة كان من المفترض أن يفوز بها برايتون.

* بوكيتينو يطالب باستثمارات في فترة الانتقالات الشتوية

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إن على النادي ضخ مزيد من الاستثمارات في فترة الانتقالات الشتوية إذا أراد رفع المستوى رغم أن النادي أنفق بحسب تقديرات وسائل إعلام أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين في آخر 18 شهرا.

وتجاوزت نسبة استحواذ تشيلسي على الكرة 70 في المئة في خسارته 2-صفر أمام مضيفه إيفرتون يوم الأحد لكنه لم يهدد مرمى جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون سوى مرات معدودة.

وقال بوكيتينو بعد المباراة "نحن بحاجة لتحليل الواقع. نحتاج للحديث ومحاولة التحسين في فترة الانتقالات المقبلة".

وزاد الضغط على بوكيتينو بعد أن مني بالخسارة الثالثة على التوالي خارج ملعبه ليتسع الفارق الذي يفصله عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال إلى 14 نقطة في المركز 12.

وقد يتساءل تود بولي مالك النادي ما إذا كان إنفاق المزيد من الأموال هو الحل لمشكلات الفريق.





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