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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 101 جندي منذ بداية العملية العسكرية في غزة

12/11/2023 12:29:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّ أكثر من 100 من جنوده قُتِلوا منذ بدء الهجوم البرّي المستمرّ في قطاع غزة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضح الجيش أنّ حصيلة الجنود القتلى ارتفعت الى 101 جنديّ، بعد مقتل ثلاثة جنود كشف عن هويتهم الاثنين.


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