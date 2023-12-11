الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 101 جندي منذ بداية العملية العسكرية في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 101 جندي منذ بداية العملية العسكرية في غزة
التاريخ
12/11/2023 12:29:18 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّ أكثر من 100 من جنوده قُتِلوا منذ بدء الهجوم البرّي المستمرّ في قطاع غزة.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضح الجيش أنّ حصيلة الجنود القتلى ارتفعت الى 101 جنديّ، بعد مقتل ثلاثة جنود كشف عن هويتهم الاثنين.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN11122023000110011019ID1107568241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.