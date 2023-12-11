استئناف خدمة قطارات النوم بين برلين وباريس وبروكسل بعد سنوات من التوقف

ستستأنف خدمة قطار النوم المسائي بين برلين وباريس في وقت لاحق مساء اليوم الاثنين بعد توقف استمر لعدة سنوات، ومن المتوقع أن يكون الطلب على هذا المسار نشطا.

وستنطلق نصف رحلات القطار من برلين إلى بروكسل، بينما سيتجه نصفها الآخر إلى العاصمة الفرنسية.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن تغادر أولى الرحلات من برلين اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يشهد الحفل وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ والرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بان" المملوكة للدولة ريتشارد لوتس.

وسيجري في البداية تشغيل القطار ثلاث مرات في الأسبوع، مع خطط لزيادة الخدمة ليلا بحلول أكتوبر 2024. وسيجري تشغيل الرحلات من جانب شركة "دويتشه بان"، والسكك الحديدية الاتحادية النمساوية، وسكك الحديد الحكومية الفرنسية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية.

يشار إلى أن القطار جزء من العلامة التجارية "نايتجيت" التابعة لشركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية.

وقالت السكك الحديدية الألمانية: "إن رحلات القطارات المسائية الجديدة محجوزة بشكل تام خلال العطلات". وبعد العطلة فقط سيكون هناك "ما يكفي من الأماكن الشاغرة".

وقالت دويتشه بان: "في الأساس، بمجرد إطلاق خط القطار المسائي الجديد مع خطوط السكك الحديدية الشريكة لنا، ستحدث طفرة حقيقية في الحجوزات".

وكانت شركة "دويتشه بان" قد أوقفت خدمة القطارات المسائية في عام 2014، بعد انخفاض الطلب وتقادم عربات النوم بالسكك الحديدية.

لكن الاهتمام بالقطارات المسائية ازدهر في أوروبا في العامين الماضيين، خاصة مع إظهار المسافرين قلقا متزايدا بشأن تغير المناخ والانبعاثات المرتفعة الناجمة عن السفر الجوي.

وبالتعاون مع العديد من خطوط السكك الحديدية الأوروبية الشريكة، تقدم شركة "دويتشه بان" مرة أخرى وبشكل متزايد رحلات تهدف لربط 13 مدينة أوروبية يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة عبر القطار المسائي.



