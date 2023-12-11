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سيجنا جروب الأمريكية تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار

12/11/2023 12:29:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم مجموعة سيجنا جروب الأمريكية العملاقة للخدمات الصحية زيادة قيمة برنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار، في ظل تقارير عن تخليها عن صفقة الاستحواذ على منافستها هيومانا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن سيجنا تخلت عن خطة الاندماج مع هيومانا والتي كانت ستؤدي إلى قيام شركة عملاقة للخدمات الصحية بقيمة سوقية تبلغ 140 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة فشلت بعد عجز الشركتين عن الوصول إلى اتفاق بشأن السعر وشروط مالية أخرى. وقررت سيجنا تحويل التركيز إلى صفقات استحواذ أصغر.

وفي الشهر السابق ذكرت وول ستريت جورنال أن سيجنا وهيومانا انخرطتا في مناقشات حول صفقة استحواذ نقدا وبالأسهم، مع إمكانية الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.

في الوقت نفسه قالت سيجنا أمس إن مجلس الإدارة وافق على زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار لتصل القيمة الإجمالية إلى 3ر11 مليار دولار.

وتعتزم سيجنا إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل خلال الفترة من الآن وحتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، مع تنفيذ جزء من البرنامج من خلال إعادة الشراء المتسارع في الربع الأول من العام المقبل


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