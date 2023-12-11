الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت وتحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما اعتلى الجنود أسطع عدد من البنايات في الحي، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غربا، وبلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
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