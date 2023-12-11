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الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة

12/11/2023 12:20:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت وتحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما اعتلى الجنود أسطع عدد من البنايات في الحي، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.


كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غربا، وبلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.



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