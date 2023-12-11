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الاحتلال اعتقل 142 امرأة من قطاع غزة خلال الاجتياح البري

12/11/2023 12:20:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في سجونه 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات.


وفي بيان مشترك أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن الأسيرات جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لقطاع غزة.


وذكر البيان أن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجني الدامون وهشارون.


وكانت مؤسسات الأسرى، أصدرت بيانًا سابقًا، قالت فيه إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.


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