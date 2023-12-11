الأرصاد تحذر من طقس اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية بما فيها محافظة العقبة وتمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية.



وقالت في نشرتها اليومية إنه من المتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً في جنوب وشرق المملكة وتكون مثيرة للغبار.



وحذرت من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.