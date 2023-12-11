حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني عن ملخص عملياته العسكرية التي استهدف خلالها 8 مواقع للجيش الإسرائيلي، وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.



وأوضح "حزب الله" في البيان، أنه " استهدف، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 4 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف تجمّعاً لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعَي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً آخر في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وقصف موقعَي زبدين ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، ودمر دشمة في موقع العبّاد يتحصّن فيها جنود للجيش الإسرائيلي وأوقع فيهم إصابات مؤكّدة بين قتيل وجريح".