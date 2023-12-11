صحيفة أمريكية تكشف ماذا قال السنوار لمسؤول إسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية مقالا مطولا عن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي قضى أكثر من عقدين أسيرا في سجون الاحتلال، تحت عنوان "زعيم حماس الذي درس نفسية إسرائيل ويراهن بحياته على ما تعلمه".



وقالت الصحيفة إن السنوار يعتمد على حكمه على المجتمع الإسرائيلي بعد عقدين من دراسته في السجن وتعلّم العبرية ومشاهدة الأخبار الإسرائيلية والدخول في النفسية الإسرائيلية، وقاد إستراتيجية لاستغلال استعداد إسرائيل لمبادلة الأسرى الفلسطينيين بالرهائن.



وأوضحت الصحيفة أنه عندما سُجن السنوار في إسرائيل قبل أكثر من عقد من الزمان، شرح لمسؤول إسرائيلي نظرية أصبحت الآن محورية في الحرب في غزة. وقال إن ما تعتبره إسرائيل نقطة قوة -أي أن معظم الإسرائيليين يخدمون في الجيش وأن الجنود يتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع- هي ضعف يمكن استغلاله، كما قال يوفال بيتون، الذي قضى بعض الوقت مع السنوار رئيسا سابقا لسجون إسرائيل.



وأضافت أن دقة فكرة السنوار ثبتت في عام 2011 عندما كان واحدا من 1027 أسيرا فلسطينيا تم إطلاق سراحهم مقابل جندي إسرائيلي واحد.



واعتبرت أن السنوار يحتجز حاليا 138 إسرائيليا، بما في ذلك الجنود، ويراهن على أنه قادر على إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار معتمدا على حكمه على المجتمع الإسرائيلي.

