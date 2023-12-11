صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 عسكريين في غزة
التاريخ
12/11/2023 12:20:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي إن 4 عسكريين قتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وكانت وحدة الإنقاذ العسكرية التابعة لجيش الاحتلال نقلت سابقا أن 669 جنديا إسرائيليا أصيبوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في الشجاعية وجباليا بقطاع غزة.
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