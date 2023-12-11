وظائف حكومية شاغرة

وظائف حكومية شاغرة
التاريخ
12/11/2023 12:20:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.
MENAFN11122023000208011052ID1107568208
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.