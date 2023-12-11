الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين من رام الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب، فجر اليوم الاثنين، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام بلدة بيتونيا، غرب رام الله.



وأفادت مصادر، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي بالقدم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر بلال أبو رداحة، وطارق نادر البياع، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.



كما داهمت قوات الاحتلال مدرسة ذكور بيتونيا، وعدة منازل في البلدة.

