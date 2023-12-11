الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب، فجر اليوم الاثنين، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام بلدة بيتونيا، غرب رام الله.
وأفادت مصادر، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي بالقدم.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر بلال أبو رداحة، وطارق نادر البياع، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.
كما داهمت قوات الاحتلال مدرسة ذكور بيتونيا، وعدة منازل في البلدة.
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