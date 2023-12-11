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الكابينت يرفض التصويت على تحويل أموال للسلطة الفلسطينية

12/11/2023 12:20:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) انتهى دون التصويت على تحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية.


وأضافت الهيئة أن الوزراء لم يصوتوا كذلك على استقدام عمال فلسطينيين من الضفة الغربية.


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