الكابينت يرفض التصويت على تحويل أموال للسلطة الفلسطينية

الكابينت يرفض التصويت على تحويل أموال للسلطة الفلسطينية
التاريخ
12/11/2023 12:20:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) انتهى دون التصويت على تحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية.
وأضافت الهيئة أن الوزراء لم يصوتوا كذلك على استقدام عمال فلسطينيين من الضفة الغربية.
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