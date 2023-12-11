الاحتلال يقتحم مقر الجمعية الخيرية في بيت اولا شمال الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مقر الجمعية الخيرية الاسلامية في بلدة بيت اولا شمال غرب الخليل.
وذكر مراسل "وفا " ، أن قوة كبيره من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت مقر الجمعية الخيرية الاسلامية ومدرسة الأقصى التابعة لها، وصادرت أجهزة الحاسوب ومعدات وملفات خاصة بها وعاثت بمحتوياتها خرابا، وأغلقت باب الجمعية الرئيسي باللحام الكهربائي.
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