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قوات الاحتلال تنسحب من رام الله

12/11/2023 12:20:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رام الله والبيرة ومن بلدة بيتونيا.

وأصيب، فجر اليوم الاثنين، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام بلدة بيتونيا، غرب رام الله.


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