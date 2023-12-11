قوات الاحتلال تنسحب من رام الله
التاريخ
12/11/2023 12:20:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رام الله والبيرة ومن بلدة بيتونيا.
وأصيب، فجر اليوم الاثنين، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام بلدة بيتونيا، غرب رام الله.
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