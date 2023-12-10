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الحرس الوطني يستضيف غدا مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ـ الأورو ـ متوسطية

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل جدعان أن الحرس الوطني سيستضيف غدا الثلاثاء 12 الجاري مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ـ الأورو ـ متوسطية ذات الطابع العسكري (FIEP)
وبهذه المناسبة رحب العميد د.جدعان فاضل جدعان باسم الحرس الوطني قادة وقوات بأعضاء الوفود التي بدأت بالتوافد للمشاركة في المؤتمر كضيوف أعزاء على أرض الكويت الحبيبة، متمنيا لهم طيب الإقامة والنجاح في تحقيق أهداف المؤتمر.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني إلى أن الحرس الوطني يعد أول جهة عسكرية في الكويت تنضم إلى منظمة قوات الشرطة والدرك الأورو ـ متوسطية، مما يعزز من قدراته في أداء رسالته الوطنية بحفظ أمن الوطن واستقراره، من خلال نقل الخبرات ومحاكاة التجارب المتميزة للدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك انطلاقا من توجيهات قيادة الحرس الوطني، وترجمة للخطط الاستراتيجية الموضوعة، والتي تهدف إلى توثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات الأمنية وإدارة الأزمات والتعايش والتدريب بين الكويت وأعضاء المنظمة.

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