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لوياك ولابا لتحيا شجرة الزيتون في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
أحيت مؤسسة «لوياك» وأكاديمية لوياك للفنون «لابا» اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال فعالية خيرية وأمسية موسيقية، تحت عنوان «لتحيا شجرة الزيتون»، كوقفة وفاء ودعم للشعب الفلسطيني.
وقد ارتأت «لوياك» الاحتفاء بيوم التضامن الدولي الموافق 29 نوفمبر من كل عام، من خلال ربطه ببرامج المساحات الخضراء التي تتبناها المؤسسة كاستراتيجية فاعلة منذ أكثر من عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية التنمية المستدامة وانعكاسها على التغير المناخي والمجتمعات.
وفي السياق، اختارت «لوياك» شجرة الزيتون لما تمثله من إرث ثقافي وحضاري وقيمة تاريخية لدى الشعب الفلسطيني، فهي متجذرة بتجذر هذا الشعب، وتسهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
وتخلل الحفل التضامني فقرات فنية متنوعة تجسد معاناة الشعب الفلسطيني، فمن خلال الأداء التمثيلي الصامت، قدم براعم «لابا» فقرة تختزل الإجرام اللاحق بأطفال غزة، وذلك تحت إشراف المدربة حوراء إبراهيم، كما أبدعت فرقة كورال «لابا» تحت إشراف مايسترو الفرقة الفنان يوسف بارا ورئيس قسم الموسيقى الفنان هشام حلاق، في أداء العديد من أغاني التراث الشعبي الفلسطيني، مثل يا طالعين الجبل، يا طير سنونو، لأجلك يا وطني، وغيرها الكثير.
السقاف: المقاومة الفلسطينية أعادت ثقتنا وآمالنا الضائعة
ومن ثم بعد الوقوف دقيقة صمتا عن أرواح شهداء غزة، ألقت رئيسة مجلس إدارة «لوياك» والعضو المنتدب لأكاديمية «لابا»، فارعة السقاف كلمة افتتاحية، تحدثت فيها عن «شجرة الزيتون التي ترمز إلى تجذر الشعب الفلسطيني وتاريخه العريق وعمق ارتباطه بأرضه المباركة، أرض السلام ومهد الأديان السماوية».
وقدمت اعتذارا للشعب الفلسطيني «الذي طمست أخبار معاناته في السنوات العشرين الماضية، لتحل محلها كوارث وحروب الشعوب العربية.
كما وجهت تحية شكر لـ «حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التي أعادت لنا ثقتنا وآمالنا الضائعة، ونفضت عنا متلازمة الهزائم والانكسار، حتى جاء يوم السابع من أكتوبر حاملا بشائر عودة الحق والقيم، مؤكدا جدوى التمسك بالقيم الإنسانية والنضال في سبيل الحق والعدل»، وأشادت بـ «شعب غزة البطل الذي ضرب لنا أروع صور البطولة والشجاعة والإيمان والنبل والكرامة».
وتابعت السقاف «ما نشهده هذه الأيام من انتفاضة لشعوب العالم تضامنا مع الحق الفلسطيني، إنما يعكس وعي جمعي وصحوة عالمية للضمير الإنساني، حركتها المقاومة الفلسطينية بشقيها العسكري والشعبي. تحية، لا بل ألف تحية، للشعب الفلسطيني الذي استطاع أن يغير العالم وأن يخلق عالما جديدا. أرادوها نكبة أخرى، لكنها ستصبح نصرا مبينا».
وأضافت «اخترنا شجرة الزيتون عنوانا لأمسيتنا لتسليط الضوء على نوع آخر من أخطر أنواع الإبادة ومحو الهوية الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني، ولم يأخذ حقه في الإعلام. أردنا أن نوجه اهتمام شبابنا إلى نوع آخر من الجرائم البشعة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني، منذ العام 1948. فمن المهم أن يدرك شبابنا أن حرق الأشجار وإتلاف الأراضي الزراعية يسهل للمحتل الصهيوني مصادرة الأرض من أصحابها الفلسطينيين وتشريدهم وإحلال المستوطنات الصهيونية مكانها. ومن المهم أن يعلموا أن مساعدة المزارع الفلسطيني وتمكينه من زراعة أرضه، هو شكل آخر من أشكال المقاومة، يطلق عليها «المقاومة الخضراء» والتي تساهم في صمود الشعب الفلسطيني».
وختمت السقاف بالقول «إن دعمكم لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في غزة، هو عمل وطني نبيل. وهدفنا من هذه الأمسية التعاون لتمويل شراء خمسة آلاف شجرة لزرعها في غزة، بمساعدة منظمة «العربية لحماية الطبيعة (APN)».
زعيتر: يقلعون شجرة نزرع عشرة
وجرى عرض كلمة مصورة لرئيسة الهيئة الإدارية لـ «العربية لحماية الطبيعة» في الأردن، رزان زعيتر، التي أثنت على «الكويتيين الشرفاء ومؤسسة «لوياك» ممثلة بفارعة السقاف وفريق عملها ومتطوعيها.
ووجهت السلام لكل من اختار أن يقاوم الظلم والاحتلال، وقد اخترنا بدورنا «المقاومة الخضراء»، حيث أطلقنا شعارنا «يقلعون شجرة نزرع عشرة». وبالفعل، زرعنا ثلاثة ملايين شجرة حتى الآن، أعالت ربع مليون نسمة، لثلاثين ألف عائلة»، وأضافت «اخترنا دعم مبدأ السيادة الغذائية في فلسطين والأردن وكامل الوطن العربي، وها هي «لوياك» تستمر في دعم مبادرتنا عبر فعاليتها النبيلة اليوم. وأتمنى للكويت، وهي عز العرب، كل الخير والنجاح والبركة».
هدى الشوا: مبادرة «لوياك» فعل مقاومة وحياة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكانت مشاركة لافتة للكاتبة هدى الشوا، التي تحدثت عن أهمية وحيوية مدينة غزة منذ التاريخ القديم، قائلة «إنها آخر محطات قوافل التجارة من شبه الجزيرة العربية، وشدت بقول الشاعر محمود درويش «وعليك أن تحيا وأن تحيا وتعطي مقابل حبة زيتون.. جلدك»، سيبقى الزيتون، ما بقيت الأرض، وستبقى أشجار الزيتون واقفة، في وسعها أن تقول أكثر مما تقول اللغة، كم يفديك شعبك بجلودهم يا فلسطين.
وقرأت الشوا فقرة من روايتها «تنين بيت لحم» عن فتى اسمه خضر، ابن مخيم الدهيشة، بالقرب من مدينة بيت لحم، مرددة «لم يزر خضر مدينة القدس أبدا أو يصل إلى البحر أو يخرج إلى الطبيعة.. وفي يوم ماطر حلق التنين به عاليا، مجتازا سماء المخيم والمدينة، فطار فوق بيت لحم، فوق الجدار الفاصل والهضاب والجبال. ولأول مرة رأى خضر البلاد، رأى أشجار التين والزيتون والصنوبر والزعرور والصبار واللوز والتوت والتفاح. رأى أزهار الربيع وشقائق النعمان واللبيد والزنبق والحنون والنرجس وعصا الراعي والعليق. حط التنين عند شجرة زيتون ضخمة، وكل شجرة لها سرها. هذا الزيتون شاهد على قصص وحكايات وأحداث عمرها أكثر من خمسة آلاف سنة».
مزاد على أشجار زيتون معمرة دعماً لغزة
وأوضح قائد البرامج البيئية المتجددة في «لوياك» محمد جاسم الكليب أن «الحفل التضامني شمل مزادا خيريا على أشجار الزيتون، التي يعود عمر بعضها إلى قرابة 100 عام»، وأدار المزاد الإعلامي عبدالمطلب نذر ثم تم التبرع بعائدات المزاد لدعم وتأهيل القطاع الزراعي في غزة، من خلال «العربية لحماية الطبيعة»، والتي تسهم في إعادة زرع أشجار الزيتون في الأراضي الفلسطينية، وقد كان لمساهمة شركة مجموعة الكوت الغذائية وإيكيا (شركة الحميضي المحدودة الكويت) دور كبير في دعم الأمسية، كما حرصت «لوياك» على أن تجعل من الحفل التضامني مع الشعب الفلسطيني مناسبة لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة «إيكوكويست» (Eco- Quest) البيئية الأخيرة، التي نظمتها بالتعاون مع «لابا».
وقد حظي الفائزون بالمركز الأول باشتراك مجاني في أحد برامج «لوياك»، مثل برنامج «العادات السبعة» وبرنامج «كلمة» وبرنامج «المؤثر»، وحصد الفائزون بالمركز الثاني عضوية اشتراك مجانية في صفوف «لابا» الفنية لمدة شهر. هذا، وتم تكريم المتطوعين المتميزين في الأنشطة والبرامج البيئية المتنوعة التي تندرج ضمن استراتيجية «لوياك» للمساحات الخضراء.
وقد أقيمت فعالية «لتحيا شجرة الزيتون» تحت رعاية مشتل «الوفرة سيتي» ومشتل المرحوم محمد العبدالجادر، ومشتل فرع الوفرة الزراعي «ناصر نايف العتيبي»، ومزرعة بكر موسى ومزرعة الأستاذ باسل الشطي وشركة «لابتشينو» للديكور والتصميم و«سوسن مطبخي» المعروفة بتقديمها المأكولات والأطباق الفلسطينية التقليدية و«عصير الضاحية». وقد خصصت جنى إيفنتس ريع كل صورة بجانب مفتاح القدس لدعم أهل فلسطين، تحت شعار «ستعودين يا أرض السلام.. ساهم بابتسامتك لمساعدة إخواننا في فلسطين».

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