الموانئ توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب الأحوال الجوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الموانئ توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
وقالت «الموانئ» في بيان لـ«كونا» إن حركة الملاحة تم إيقافها نظرا إلى «انخفاض مستوى الرؤية الأفقية» نتيجة تشكل الضباب.
وذكرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في وقت سابق لـ«كونا» إن الضباب أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض الجزر والمناطق الملاصقة للسواحل.
وتوقعت «الأرصاد» استمرار تشكل الضباب حتى ساعات الصباح الباكر لاسيما على المناطق الساحلية وبعض مناطق البلاد.
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