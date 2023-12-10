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القوى العاملة حريصون على تطبيق قانون العمل ومتابعة المنازعات العمالية

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي حرص الهيئة على تطبيق قانون العمل بما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومتابعة المنازعات العمالية وتسهيل أمور العمالة.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الهيئة عقب استقبال العتيبي للمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر ومستشار المنظمة الدولية للعمل الجنائي لدى البلاد د. عبداللطيف السنان وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات الدولية في مجال العمل الاجتماعي.
وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وكيفية بناء شراكات تنفيذ برامج مفيدة وفعالة لخدمة وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام.
وذكر أنه تم أيضا التباحث حول الأشخاص الذين يقعون بنزاع مع القانون بما في ذلك حقوق المهاجرين والعمال ومناهضة الاتجار بالبشر من منطلق الحقوق الإنسانية ووفق ما تؤكده المعايير الدولية.

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