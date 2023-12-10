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اعتماد مدينة صباح السالم مدينة جامعية صحية

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وبحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي وأمين عام الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري ورئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.آمال اليحيى وممثل مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة ومدير مشروع الجامعة الصحية د.ليلى الفزيع والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية ورئيس فريق عمل مشروع الجامعة الصحية د.مها السجاري، وبحضور وفد من منظمة الصحة العالمية متمثلا بالخبير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم الشرق المتوسط للمدن الصحية د.سمر الفقي والمشرف العام على برنامج المدن الصحية ومدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية د.محمد نضر خاشقجي، قام وفد منظمة الصحة العالمية بزيارة رسمية لتقييم مدينة صباح السالم الجامعية كمدينة جامعية صحية، وذلك في مدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية.
وعبر مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي عن شكره للتعاون البناء والمتابعة المستمرة منذ انضمام جامعة الكويت إلى مبادرة المدن الصحية وحتى وصولها إلى مرحلة التقييم النهائي من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدا على الاهتمام البالغ الذي توليه مختلف المؤسسات والجهات بالصحة والتي تقع في موضع القلب من السياسات والخطط الإستراتيجية العالمية، مبينا أن جامعة الكويت تدرك أن النهوض بالعملية التعليمية يتطلب التزاما بتعزيز صحة أفراد المجتمع الجامعي وسلامتهم التي تعتبر جزءا من رسالة الجامعة المجتمعية.
كما ذكر د.مشاري الحربي أن دعم مبادرة المدن الصحية بهدف المساهمة في تنفيذ رؤية مشتركة للتنمية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي للأفراد والمجتمع بنمط الحياة الصحية وتحسين صحة المجتمعات، مشيرا إلى أن حرص الجامعة على اتباع معايير منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف الجامعة المعززة للصحة كان عبر التعامل المنهجي مع مختلف متطلبات دعم مفهوم الصحة الشامل، كما سخرت الجهود من أجل الارتقاء بكل الجوانب التي تؤثر بصحة الإنسان مثل الجوانب البيئية والاجتماعية والإنشائيـــة والبحثيـــة والنفسية والأمنية، إلى جانب الخدمات الطبية الوقائية والعلاجيـــة والتأهيلية، والمشاركة المجتمعيـــــة والشراكة المؤسسية.
بدوره، بين أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري أن تحقيق مشروع المدينة الصحية جاء تأكيدا على رسالة جامعة الكويت التنموية والثقافية والحضارية، التي تهديها الجامعة إلى الفرد والمجتمع، محققة بذلك مكانة راسخة وبارزة إقليميا وعالميا، معربا عن شكره لكل سبل التعاون المبذولة بين الجامعة والمؤسسات الصحية التي قامت بدور بناء لمتابعة تحقيق معايير وأهداف مبادرة المدن الصحية، والتي انضمت إليها جامعة الكويت من خلال مسؤوليتها تجاه العملية التعليمية، وتحقيق النهوض بها من خلال رؤية إستراتيجية معاصرة ومتطورة لتحقيق أهدافها المستقبلية.
بدورها، أوضحت رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.آمال اليحيى أن إستراتيجية جامعة الكويت طالما سعت إلى تقديم نموذج متميز للعمل على تحسين البيئة الصحية بدعم واضح من الإدارة الجامعية وكافة القائمين على جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما بذلوه من عمل مخلص في إنجاح هذا المشروع وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن عملية الانتقال من نجاح الى نجاح لا يمكن أن تتم إلا بجهود وسواعد كل الجهات من خلال آليات التنفيذ والحوكمة الرشيدة.
من جهتها، ذكرت ممثل مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة ومدير مشروع الجامعة الصحية د.ليلى الفزيع أن مساهمة مكتب المدن الصحية في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية الصحية والذي يعتبر مشروعا وطنيا رائدا كانت عبر تقديم الحقائق للكويت حول ما يتميز به مجتمع مدينة صباح السالم الجامعية الصحية من سمات حضارية وصرح عمراني متميز وما حققته جامعة الكويت من تقدم اجتماعي وثقافي، مؤكدة أن هذا التميز كان حصيلة لرؤية صانعي القرار واجتهاد وعمل دؤوب من جميع العاملين على جميع الأصعدة بمختلف تخصصاتهم ومراكزهم ليصبح المشروع الرائد للجامعات المعززة للصحة على المستوى الوطني والإقليمي، مبينة أنه تم استحداث معايير جديدة أضيفت لمعايير منظمة الصحة العالمية لتصبح 130 معيارا بدلا من 105 معايير بنيت على تجارب ودراسات من جامعات أخرى.

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