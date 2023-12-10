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المزيد توفير جميع الخدمات للنزيلات في مركز إيواء العمالة الوافدة

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكدت رئيس اللجنة التنسيقية المختصة للعمل على الربط بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام أسيل المزيد حرص الهيئة على توفير جميع الخدمات للنزيلات في مركز إيواء العمالة الوافدة.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة احتفال الهيئة باليوم العالمي الـ75 لحقوق الإنسان في مركز إيواء العمالة الوافدة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.
وأشارت المزيد إلى حرص الهيئة على المشاركة في مثل هذه المناسبات على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدة الحرص على تطوير المركز وتوفير كل الخدمات للنزيلات من خلال جهود العاملين الدؤوبة.
وتم خلال الاحتفال تنظيم فعالية رياضية للنزيلات في مركز الإيواء وتقديم الهدايا الرمزية لهن.
ويأتي الاحتفال تزامنا مع زيارة وفد (القوى العاملة) الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث أشاد الاتحاد بمركز إيواء العمالة الوافدة بالكويت وما يقدمه من خدمات وإجراءات.

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