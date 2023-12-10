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3 سيارات إسعاف و40 طن مساعدات حملتها الطائرة الـ 37 لإغاثة غزة

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت أمس الأحد الطائرة الإغاثية الـ 37 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش، وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والخيام والبطانيات والملابس الثقيلة إلى جانب 3 سيارات إسعاف بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية آيات الخيرية.
وأكد رئيس مجلس إدارة «السلام الخيرية» عضو مجلس إدارة «الهيئة الخيرية» د.نبيل العون لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة الترتيب المسبق مع وزارة الخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري لإرسال المساعدات الإغاثية مباشرة إلى مستودعات العريش بمعبر رفح وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.
وقال العون إن نوعية المساعدات الإغاثية أتت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني، لاسيما في ظل النقص الشديد بجميع أوجه الخدمات والمواد المتنوعة داخل القطاع، مشددا على أن الجمعية مستمرة بتسخير جميع كوادرها وتكثيف العمل الخيري الموجة للأشقاء الفلسطينيين.
وبين احتواء الطائرة الإغاثية الـ 37 على ملابس ثقيلة عدد 2760 قطعة و430 بطانية و2500 فرش للنوم (سليب باغ) وعدد 650 كرتون من الأطعمة و138 خيمة و3 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، مشيرا إلى أنها بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك للحاجة الماسة إليها، لاسيما مع دخول فصل الشتاء وقلة الأماكن الإيواء للمستلزمات والمواد المتنوعة.
ولفت إلى أن لدى الجمعية مساعدات إغاثية من أهل الخير والشركات الكويتية الموجهة لقطاع غزة ما يتجاوز 250 طنا تنتظر الفرصة لجدولة الرحلات من جانب وزارة الخارجية لإيصالها إلى محتاجيها في قطاع غزة.
من جهته، قال الأمين العام لجمعية «آيات الخيرية» د.عبدالمحسن المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» إنها المشاركة الثانية لـ «آيات الخيرية» بالجسر الجوي الكويتي خصصت لها مجموعة من الملابس والأطعمة وخيام وغيرها من الأمور الضرورية للأشقاء في قطاع غزة.
وأضاف المطيري أنه من خلال حملة خيرية أقامتها الجمعية تم جمع تبرعات لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وتم الاشتراك مع «السلام الخيرية» و«الهيئة الخيرية» في الرحلة الإغاثية الـ 37.
وأوضح أن أولويات العمل في «آيات الخيرية» الاهتمام بالجانب القرآني والعلم الشرعي، لكن عند حدوث الطوارئ والكوارث الإنسانية الكبرى يلزم العاملون بالجمعية على التدخل والتعاون مع الجهات المعنية لإيصال المساعدات بهدف إنقاذ المتضررين، مبينا أن التنسيق جار للاشتراك برحلات إغاثية أخرى عبر الجسر الجوي الكويتي.

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