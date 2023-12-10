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السالم الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي بصناعة المحتوى الإعلامي

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د. فاطمة السالم مع رئيس شركة (هواوي) لمنطقة شمال الخليج (الكويت وقطر والبحرين) ريكو لين سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي.
وأكدت د. السالم في تصريح صحافي على هامش اللقاء حرص الوكالة على الارتقاء بمحتواها الإعلامي ومواكبة آخر ما توصل إليه العلم من تقدم تكنولوجي في هذا المجال.
وقالت إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم محركا رئيسا في صناعة المحتوى الإعلامي، مشددة على ضرورة بناء نظام بيئي يدعم تلك التقنية لتقديم تجربة أفضل للجمهور.
من جهته، أشاد لين في تصريح مماثل بتجربة «كونا» في مجال الذكاء الاصطناعي وما تقدمه من محتوى متطور يواكب العالم الجديد بهذا المجال.

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