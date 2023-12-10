بالفيديو محمد الجسار الذكاء الاصطناعي مهم للمكتبات ومراكز المعلومات وتنمية الثقافة في الكويت

السويط: ما أحدثته التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي من تقدم يساعد المكتبات على النهوض والارتقاء بخدماتها



عاطف رمضان

أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار، أهمية الذكاء الاصطناعي للمكتبات ومراكز المعلومات وتنمية الثقافة، مشيرا الى ان استراتيجية «مجلس الثقافة» من أهدافها تبني التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك في كلمته نيابة عن وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري خلال حفل افتتاح الموسم الثقافي التدريبي لجمعية المكتبات والمعلومات بعنوان «الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومراكز المعلومات» الذي أقيم امس الاحد في مسرح مكتبة الكويت الوطنية.

وأضاف الجسار أن الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحاضر، سلاح ذو حدين، مشيرا الى أهمية ان نستغل الجانب الجيد أو الإيجابي من هذه التكنولوجيا.

وأوضــح أن الــــذكاء الاصطناعي هو مستقبل للمكتبات ومراكز المعلومات، كما ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحتاج لهذا النوع من التكنولوجيا التي تتماشى مع رؤيته واستراتيجيته التي اطلقها وزير الاعلام قبل عام تقريبا والتي من أهدافها تبني التكنولوجيا الحديثة التي تفيد وتنمي الثقافة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د. عبدالعزيز السويط ان الموسم الثقافي التدريبي لجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية يستمر على مدار 5 أيام متواصلة وذلك لتدريب المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من منتسبي الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، على أحدث التطورات والمستجدات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف السويط ان المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات سيستفيدون من اساتذة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرا الى ان ما أحدثته التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي من تقدم تكنولوجي رائع يساعد المكتبات ومراكز المعلومات على النهوض والارتقاء بخدماتها من خلال الأدوات التكنولوجية المتطورة التي أصبحت حديث الساعة، الأمر الذي شجع مجلس إدارة الجمعية ليكون «الذكاء الاصطناعي» عنوانا للموسم الثقافي التدريبي.

وفي نهاية الحفل، قام رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د. عبدالعزيز السويط بتكريم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار، كما كرم كل من د. محمد الجسار ود. عبدالعزيز السويط المحاضرين والرعاة وهم:

- مدير عام مكتبة الكويت الوطنية سهام الدواس.

- مدير المكتبات في وزارة التربية احمد الماجدي.

- عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. جميلة العتيبي.

- عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. عبدالرحمن أباذراع.

- عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية ومستشار جمعية المكتبات د. حسين فولاذ.

- عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. زوينة اللمكي.

- عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.هشام السرحان.

- شركة فيرتس الوطنية.

- شركة نسيج.

- شركة الامتياز الكويتية للاستشارات التكنولوجية.