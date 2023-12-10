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سميرة الكندري لـ الأنباء تعاون بين البيئة والأبحاث للحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
زار وفد من الهيئة العامة للبيئة والمشارك في مؤتمر «COP28» سفينة الأبحاث «المستكشف» المتواجدة حاليا في ميناء جبل علي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالتغير المناخي المنعقد في إمارة دبي.
وترأس الوفد مدير عام الهيئة بالوكالة م.سميرة الكندري التي أكدت في تصريح لـ «الأنباء» على اهمية ما تمتلكه من قدرات في مجالات البحث العلمي سعيا للحفاظ على البيئة، موضحة ان «سفينة الأبحاث» تمتلك الكثير من الامكانات التي يمكن من خلالها معرفة البيئة البحرية واجراء الأبحاث عليها في سبيل الحفاظ على بيئة افضل.
وأثنت الكندري على السفينة وإمكاناتها وقدراتها البحثية، مشيرة الى ان هناك عددا من مجالات التعاون المشترك بين المعهد والهيئة من خلال الأبحاث العلمية المشتركة التي تساهم في الحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة.
وتم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك من خلال مشاريع بحثية يشارك فيها باحثو من المعهد والهيئة العامة للبيئة.
وكان في استقبال الوفد د.تركي السعيد والكابتن وليد الزكري وفريق سفينة الأبحاث، واطلع الوفد على التجربة الفريدة والمتميزة من نوعها للمستكشف لما لها من مخرجات تنموية اقتصادية وبيئية، حيث قدم باحثو المعهد القائمون على مشروع بناء وتشغيل المستكشف بالمعهد خلفية عامة عن المشروع ومراحل إنشائه والتكنولوجيا المستخدمة فيه، بالإضافة إلى الإمكانات والتجهيزات المتطورة التي تتمتع بها السفينة التي تعد من أكبر سفن الأبحاث وأحدثها في التجهيز التكنولوجي على مستوى منطقة الخليج العربي، واستخداماتها في إجراء مسوحات بحرية وجمع عينات على نطاق جغرافي واسع يشمل كل المناطق البحرية في الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب. وتعرف الوفد على ما تقوم به السفينة من إسناد فني مهم لإنجاز أبحاث علمية ذات تقنية وجودة عالية في مجال علوم البحار وإدارة الموارد السمكية، وما تقدمه من دعم للجهود المشتركة للحفاظ على البيئة البحرية واستدامة مواردها.
وأبدى الوفد إعجابهم بالسفينة وإمكاناتها وقدراتها البحثية، ومناقشة سبل التعاون المشترك من خلال مشاريع بحثية يشارك فيها باحثون من المعهد والهيئة العامة للبيئة.

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