بالفيديو الساير لـ الأنباء هارتفل مزيج فريد للفنون المحلية والمجهودات الخيرية

الدبوس لـ «الأنباء»: ضرورة التوعية بأهمية الرعاية التلطيفية ولدينا نحو 106 مرضى حالياً في مستشفى بيت عبدالله



آلاء خليفة

افتتح معرض ومزاد هارتفل الفني الخيري في مستشفى بيت عبدالله لرعاية الاطفال (كاتش وباتش) وذلك مساء امس الاول بحضور رئيس الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى ومستشفى بيت عبد الله لرعاية الأطفال (كاتش وباتش) د. هلال الساير، والمديرة المؤسسة لكاتش وباتش مارغريت الساير.

بدوره، قال د.هلال الساير إن المعرض يقام في مبنى بيت عبد الله الفريد والمليء بالألوان، حيث يتم عرض أعمال 45 فنانا مميزا لتشكل كل قطعة فنية جزءا من لوحة كبيرة للفنون التعبيرية التي تزين مجتمعنا.

وأعرب الساير في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن فخره بافتتاح معرض ومزاد هارتفل الفني الخيري الذي يقدم مزيجا فريدا من الفنون المحلية والمجهودات الخيرية، موضحا ان الهدف من هذه الفعالية هو بث الوعي بأهمية العلاج التلطيفي والعلاج النفسي للأطفال، موضحا ان العلاج التلطيفي نادر وغير موجود في الكويت خاصة للاطفال وغير موجود في الشرق الاوسط.

كما اشار الساير الى ان من أهداف الفعالية جمع التبرعات كونها جمعية خيرية ويتم علاج الاطفال بدون مقابل، لذا هناك حاجة إلى الدعم المادي لاستكمال المسيرة.

ولفت إلى أن المعرض يقام على مدار 3 ايام ويتضمن العديد من الفعاليات لعل ابرزها الذي سيتيح فرصة فريدة لعشاق الفن ومحبي العمل الخيري لاقتناء قطع رائعة تحمل في جعبتها أثرا كبيرا على أطفال كاتش وباتش.

وأشار الساير إلى أن المزاد العلني تضمن أعمالا فنية استثنائية، تم صنعها على أيدي الأطفال خلال ورش فنية نظمت بالتعاون مع عدد من الفنانين المحليين، مما يضيف لمسة من البراءة والإبداع إلى المجموعة.

وتوجه الساير بالشكر والتقدير الى الفنانين المشاركيـــن، والرعاة، والمساهمين، وفريق تنسيق المعرض الفنانة مها العساكر والفنان يوسف عبد السيد، والمعرض الالكتروني جاليري باوا، وفريق العمل وكل المتطوعين والمشاركين في هذا الحدث القيم.

الرعاية التلطيفية

من جانبها، ذكرت المديرة المؤسسة لكاتش وباتش مارجريت الساير أن المعرض يهدف الى رفع الوعي حول أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في المستشفيات، وضمان تقديم الرعاية التلطيفية اللازمة للأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم، بالإضافة إلى جمع التبرعات الضرورية لاستدامة الخدمات التي تقدمها كاتش وباتش مجانا.

من جهتها، ذكرت الرئيسة التنفيذية ومديرة الخدمات الاكلينيكة في مستشفى بيت عبدالله لرعاية الاطفال د.تالا جمال الدبوس ان الهدف من اقامة هذه الفعالية هو التأكيد على اهمية التوعية بالرعاية التلطيفية في الكويت وفي العالم.

ولفتت الدبوس في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش الفعالية الى اهمية الرعاية النفسية والتي تعتبر من ابرز الخدمات التي يقدمها بيت عبدالله في توفير الرعاية النفسية للمرضى وعائلاتهم.

وأوضحت الدبوس ان الفعالية تقام على مدار 3 ايام وتضم عدة جوانب منها مشاركة رسامين بعضهم مشهورون والبعض الآخر أطباء واخصائيو تغذية وعلاج طبيعي، وكذلك من المرضى أنفسهم شاركوا في رسم لوحات بالمعرض.

وتابعت: قمنا بعرض اللوحات الفنية التي رسمها اطفالنا المرضى خلال المعرض، بالاضافة الى عرض لوحات الرسامين المشهورين في قاعة داخل بيت عبدالله.

وذكرت الدبوس ان اليوم الثاني للفعالية شهد عمل مزاد لبيع القطع التي قام بصنعها المرضى بالتعاون مع الرسامين في الرسم على خامات مختلفة، مشيرة الى انهم قاموا بتجميع تلك الخامات وصنع ملابس منها، موضحة حرصهم على ربط الفن بالرعاية التلطيفية نظرا لأن الفن يساعد الشخص في التعبير عن نفسه وما يدور في ذاته.

وأفادت بأن هناك خدمات تقدم للمرضى داخل مستشفى بيت عبدالله وخدمات اخرى يتم تقديمها في مختلف مستشفيات الكويت من خلال غرفة للألعاب متوافرة في كل مستشفى. ووجهت الدبوس رسالة إلى أفراد المجتمع من خلال المعرض مفادها ضرورة أن يعي كل فرد بالمجتمع ويعرف جيدا ماذا تعني الرعاية التلطيفية في الكويت نظرا لاننا بحاجة الى التوعية حيث لا يوجد الكثير من العلم لدى البعض عن الرعاية التلطيفية خاصة بالأطفال سواء داخل الكويت أو في دول الخليج ودول العالم.

وذكرت ان مستشفى بيت عبدالله يقدم خدمات للمرضى في منازلهم كذلك من خلال الزيارة المنزلية ومراعاة الاطفال المتواجدين داخل المستشفيات الحكومية وكذلك هناك شاليهات على البحر متوافرة لأسر الاطفال المرضى لتوفير قسط من الراحة لهم بعد عنائهم مع أطفالهم المرضى.

وتابعت: لدينا كذلك خدمات تقدم داخل الأجنحة خاصة بالمرضى الذين لديهم مشاكل بالألم ويحتاجون الى تسكين تلك الآلام وتغيير نظام حياتهم وبحاجة للرعاية والعناية، كما اننا نقدم خدمة للمرضى الذين يريدون الانتقال من المستشفى الى منازلهم، حيث نقوم بالذهاب الى منزله وترتيب كافة اموره التي يحتاج اليها بعد العودة من المستشفى، منها على سبيل المثال توفير سرير طبي والاجهزة التي سيحتاج اليها في المنزل وتهيئة المنزل لهؤلاء المرضى بعد عودتهم الى منازلهم. وكشفت الدبوس عن ان هناك 106 مرضى حاليا كرعاية تلطيفية في بيت عبدالله، فضلا عن الآلاف الذين يقدم لهم دعم نفسي داخل المستشفيات.

«كاتش وباتش» دعم نفسي متواصل للأطفال بالمستشفيات



تأسست الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (كاتش) عام 1989، وأصبحت من حينها حجر الزاوية في توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والعائلات في المستشفيات الحكومية في الكويت لتدير في الوقت الحالي ثمانية برامج لحياة الطفل في المستشفيات الحكومية، ومكرسة لتلبية الاحتياجات النفسية والتنموية والاجتماعية الفريدة لكل طفل وعائلة. وكامتداد لخدمات كاتش، تأسس مستشفى بيت عبد الله لرعاية الأطفال في عام 2012، مركزا على تقديم رعاية تلطيفية متخصصة للأطفال الذين يعانون من أمراض تحد أو تهدد حياتهم. في عام 2020، تم دمج كاتش وباتش ليشكلا منظمة واحدة برؤية ورسالة إرشادية مشتركة، للتركيز على مهمتها المشتركة. وكاتش وباتش تعتمدان على تبرعات المجتمع لدعم مهمتهما وتقدمان جميع خدماتهما للأطفال وعائلاتهم مجانا، مما يؤكد على الدور المحوري للمجتمع في ضمان رفاهية ورعاية هؤلاء الأطفال.