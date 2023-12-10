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بالفيديو السفير الفيتنامي الطعام من أهم عناصر التبادل الثقافي

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الفيتنامي لدى البلاد نجو ثوان ثانغ أن الطعام من أهم عناصر التبادل الثقافي الذي يوفر فهما متبادلا مميزا بين الدول، مضيفا: يسعدني أن يجرب الكويتيون طعامنا، فالطعام جسر من جسور التواصل.
ولفت في تصريحات للصحافيين على هامش مهرجان «اكتشف المطبخ الفيتنامي»، بمشاركة عدد من السفراء والمواطنين وأبناء الجالية الفيتنامية في الكويت إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو تعريف الكويتيين بالطعام والمطبخ الفيتنامي، حتى يتمكنوا من تذوقه.
وفيما يتعلق بالرحلات المباشرة بين البلدين، قال ثانغ: «في الوقت الحالي ليست لدينا رحلات مباشرة، وعلى الراغبين في السفر من الكويت إلى فيتنام، أن يسافروا عبر دبي أو الدوحة ومن ثم إلى بانكوك في تايلند، وبعدها إلى فيتنام»، مشيرا إلى أنه يبحث حاليا مع الخطوط الجوية الكويتية تسيير رحلات مباشرة إلى بلاده. ولفت إلى أن «المسافة من كويت الى فيتنام 7 ساعات ونصف الساعة، وهي نفس المسافة من الكويت إلى بانكوك، ولذلك نسعى لفتح خط طيران مباشر بين البلدين، ونحن في طور مناقشة هذه المسألة»، لافتا إلى أن «رحلات الترانزيت بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الفيتنامية عبر بانكوك ستبدأ مارس المقبل».

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