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الدهيم إتمام الاستعدادات لانطلاق معرض الحج والعمرة الخامس 14 ديسمبر الجاري

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وزير الاعلام ووزيرالاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، تنطلق فعاليات معرض الحج والعمرة الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف. وبهذا الشأن، كشفت باسمة الدهيم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي عن إتمام الاستعدادات لانطلاق معرض الحج والعمرة بنسخته الخامسة، خلال الفترة من 14 حتى 20 ديسمبر الجاري في الصالة 8 بمساحة تزيد على 2000 متر مربع. وأوضحت الدهيم أن الحدث معرض ترويجي متخصص لحملات الحج والعمرة وخدمات ضيوف الرحمن، حيث يجمع كل مقدمي خدمات الحج والعمرة من حملات ومكاتب السياحة والسفر والطيران والضيافة الفندقية، مشيرة الى ان المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض والخدمات الخاصة الاستثنائية المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زوار بيت الله الحرام. ولفتت الى أن عدد المشاركين بلغ اكثر من 40 جهة مشاركة منهم 19 راعيا، حيث حظي بنك بوبيان بصفة البنك الراعي، ونالت شرف الراعي المتميز حملة يوسف حسن الكندري، في حين توزعت بقية الرعاة كالتالي: راعي بلاتيني: حملة اشكناني - حملة العبد المحسن - حملة د.وليد الكندري، راعي ماسي: حملة الضويحي - حملة فوزي الدويسان - حملة فالح الجلاسي، راعي ذهبي: حملة سعد عودة الجلاسي- حملة مشاري المطيري - المحمل لتنظيم رحلات الحج - شركة الفردوس لتنظيم رحلات الحج - فلاي ناس - حملة نبيل الياسين - حملة خالد المنصور، راعي فضي: - حملة تركي العفاسي - خدادة للحج - حملة انور مساعد الطبطبائي- حملة الوسام. وثمنت الدور الكبير للجهات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة، لافتة الى ان هذا المعرض ستواكبه حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الاعلام المختلفة، إضافة الى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة الى أن أوقات دوام المعرض ستكون على فترتين صباحية من الساعة 9.00 صباحا الى 1.00 ظهرا، ومسائية من الساعة 3.30 عصرا الى 10.00 مساء، أما يوم الجمعة فتكون من الساعة 3.30 الى الساعة 10.00 مساء. ودعت العملاء الى المبادرة بزيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] لمتابعة المزيد من المعلومات وللتعرف على برامج وأنشطة وفعاليات الشركة الأخرى.

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