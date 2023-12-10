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نسبة الـ 80% بالتقييم تخول المرشح دخول قرعة التوظيف بالتعاونيات

12/10/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون لـ((الأنباء))، عن أن حصول المرشح للتوظيف على نسبة 80 ‎%‎ وأكثر في التقييم تخوله القبول في قرعة الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية.
وأوضح أن 40 ‎%‎ تحسب في المقابلة الشخصية الإرشادية التي تجرى في القوى العاملة، و60 ‎‎%‎ من لجنة التوظيف التي تضم ممثلين عن وزارة الشؤون والقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية وممثلين عن الجمعيات التعاونية المرشح للعمل بها.

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