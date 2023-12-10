نسبة الـ 80% بالتقييم تخول المرشح دخول قرعة التوظيف بالتعاونيات

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون لـ((الأنباء))، عن أن حصول المرشح للتوظيف على نسبة 80 % وأكثر في التقييم تخوله القبول في قرعة الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية.
وأوضح أن 40 % تحسب في المقابلة الشخصية الإرشادية التي تجرى في القوى العاملة، و60 % من لجنة التوظيف التي تضم ممثلين عن وزارة الشؤون والقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية وممثلين عن الجمعيات التعاونية المرشح للعمل بها.
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