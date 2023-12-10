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بالفيديو المباركية ملتقى الماضي والحاضر ومقصد سياحي لزوار الكويت

12/10/2023 11:37:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الدشيش
للتسوق في سوق المباركية خلال فصل الشتاء متعة كبيرة، حيث يتوجه إليها جميع أطياف المجتمع الكويتي بجميع طبقاته، إضافة الى المقيمين والزوار من الدول الخليجية والعربية والأجنبية طوال العام لما يحتويه هذا السوق من مطاعم محلات تعرض مختلف المنتجات بأسعار مناسبة للجميع، ما يشكل لديهم فرصة للترويح عن النفس والاستمتاع بالمطاعم والتسوق والشراء.
ويتميز سوق المباركية بوجود عشرات المحلات التراثية، والتي يمتد عمر بعضها الى 100 عام، وقد جالت «الأنباء» في سوق المباركية لاستطلاع آراء بعض الزوار حول التسوق في فصل الشتاء في المباركية، وفيما يلي التفاصيل:
البداية، كانت مع محمد الخليفة من مملكة البحرين الذي يتواجد في الكويت لتشجيع فريق الخليج البحريني لكرة اليد، وقال لـ «الأنباء»: إن شاء الله الفوز لصالح فريقنا ضد فريق القادسية الكويتي، وبعيدا عن الرياضة سألناه عن سوق المباركية، فقال: الكويت حلوة بأهلها ومن شمالها الى جنوبها كلها ارض طيبة، وهذه سادس زيارة لي للكويت، وفي كل مرة أقضي أغلب أوقاتي في سوق المباركية.
وأوضح الخليفة أن المباركية جميلة في جميع فصول السنة وليس فقط في فصل الشتاء، وان الشتاء يكون اجمل لأن أسواق المباركية مكشوفة ودرجة الحرارة في الصيف تكون مرتفعة كما في دول الخليج، ولكن تبقى المباركية جميلة في كل الأوقات.
وأشار محمد إلى أن أهل البحرين يشتهرون بالحلوى البحرينية وجميع الزوار للبحرين يشترون من الحلوى البحرينية ولكن الكويت أيضا تشتهر بالحلوى والرهش، وأغلب الأهل يطلبون «الصوغة» من المباركية، وخصوصا الحلويات.
متعة التسوق
والتقينا أيضا مع عثمان السعيد الذي قال: أسواق المباركية جميلة في جميع الأوقات، وأنا لدي صديق تركي موجود حاليا معنا، وفي كل زيارة له للكويت يطلب أن نتسوق من المباركية، وقال إنها تشبه كثيرا بعض الأسواق الشعبية في اسطنبول.
وبين انه مستغرب من كثافة المتسوقين في سوق المباركية ومن الاسعار المناسبة والمختلفة عن المجمعات الأخرى، موضحا انه يوثق كل خطوة في سوق المباركية ويشاركها بالصور مع أصدقائه الأتراك ويطالبهم بالحضور الى الكويت لمشاهدة هذا السوق الجميل.
وأضاف: بالنسبة لي «المباركية» غير عن كل الأسواق، وخصوصا في فصل الشتاء مع الأجواء الجميلة، وألاحظ الازدحام أيضا يوم السبت، مع أنه لا يعتبر عطلة رسمية مثل الجمعة والخميس، ولكن ما أشاهده في سوق المباركية شيء غير متوقع مقارنة بالمجمعات الأخرى التي يكون الازدحام فيها يومي الخميس والجمعة، وقال: لو تلاحظ أن هذه الزحمة تتكون من جميع أطياف المجتمع الكويتي ومن دول الخليج والدول العربية والأجنبية، وقال إن اغلب أوقاتي في فصل الشتاء اقضيها في أسواق المباركية.
وكلمتي الأخيرة أقول إن المباركية لا تحتاج الى أي شيء، وفي كل يوم نشاهد بها شيئا جديدا، وأطلب من المسؤولين والقائمين على سوق المباركية أن يقوموا بإصلاح آثار الحريق الذي اندلع في سوق المباركية قبل سنتين ولا أشاهد منهم سوى تطويق المكان بالصفيح.
مكان شامل
والتقينا مع فجر أمين التي كانت برفقة أسرتها، وقالت في فصل الشتاء جميع أوقاتنا في المباركية مع العائلة «رايحين المباركية ورادين من المباركية» ولا يستهوينا أي مكان آخر لما تحتويه المباركية مع بضائع شاملة ويحتاجها كل بيت، كما أن أسعارها مناسبة جدا مقارنة بالأسواق الأخرى، وقالت: لو تريد العطور فهي في كل اتجاه، وكذلك الخضار والفواكه موجودة بكل مكان، والسمك، وأيضا المطاعم بأنواعها، فالمباركية تجمع الماضي والحاضر، ولاحظ رواد سوق المباركية تجد انهم خليط من الكويت، ومن جميع دول العالم والجنسيات العربية والأجنبية.
وقالت فجر: شاهدت في هذا اليوم معرضا عمانيا يحتوي على الحلوى العمانية والعطور العمانية والدراريع العمانية، وكل المنتجات العمانية الرائعة، واختار أصحاب المعرض هذا المكان لمعرفتهم التامة ان هذا السوق يحضر إليه جميع الناس من غني وفقير، وفي سوق المباركية محلات عمرها اكثر من 80 سنة وتبيع مواد غذائية وعطورا وبعض محلات البشوت والسجاد والسلاح والمباركية حقيقة في الشتاء غير.
زيارات متعددة
والتقينا مع عبدالرحمن دغيم الرشيدي من المملكة العربية السعودية فقال لـ «الأنباء»: أنا في وطني الثاني الكويت والكويت حلوة في جميع الأوقات والفصول، ومن الصعب أن أعد لك زياراتي للكويت فهي جدا كثيرة، وفي كل مرة تكون وجهتنا مع الأهل الى سوق المباركية، وحتى المجمعات التي نذهب إليها لا تستهويني مثل ما يستهويني سوق المباركية، وأكثر أيام زيارتنا للكويت تكون في المباركية لما تتمتع به من أجواء جميلة ومتعة تسوق، فلو أردت أن تهدي كبار السن عندك محلات البشوت موجودة اذا أحببت أن تهدي العطورات، فجميع شركات العطور موجودة، وكذلك الحلويات افضل محلات «الحلا» القديمة والجديدة موجودة هنا، وكذلك جميع المطاعم في المباركة وأسعارها مناسبة للعائلات.
والتقينا مع ضاري وليد الذي قال: المباركية حلوة بالصيف وأحلى بالشتوية، وهي لا تقارن بأي مكان بالكويت، وتجمع التاجر وذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المحدود، ويتوافد لها جميع الزوار للكويت من جميع الدول وأتحدى كل المجمعات أن تحصل على كثافة ونسبة زوار خلال فترة الشتاء اكثر من سوق المباركية وحتى المجمعات المكشوفة لا تقارن مع المباركية.
مكان الجميع
أما سعود أحمد فقد أبدى إعجابه الشديد بسوق المباركية، وكان متواجدا مع أسرته، وقال إن المباركية تجمع كل الطبقات وجميع الأعمار من طفل وشاب ومن كبار السن، وخصوصا في فصل الشتاء، وفي كل مرة ازور المباركية أحصل على شيء جديد وحتى الكراسي تجدها منتشرة في جميع ممرات سوق المباركية لكي يرتاح عليها زوار السوق من كبار السن والاطفال، وساحة الصفاة قبل سنتين لم تكن بهذه الصورة، وخلال الفترة الاخيرة تم تطويرها بشكل كامل وهي معلم من معالم الكويت، وحقيقة ان المباركية تختلف حتى في مطاعمها، فلا يوجد مطاعم للوجبات السريعة واغلب المطاعم مطاعم مشويات واكلات شعبية محببة للناس.
وأضاف سعود: المباركية في فصل الشتاء أفضل من المجمعات، واغلب المشاهير والممثلين والفنانين الكويتيين والخليجيين تجدهم بين فترة وأخرى يتجولون في سوق المباركية.
مكان سياحي
كما التقينا مع أم نبيل العلي، التي تحدثت قائلة: المباركية تعتبر من احسن الأماكن السياحية بالكويت، وإذا أردت أن تعرف مكانتها فذلك من خلال وجود إجازة في أي من الدول الخليجية إذ تلاحظ تواجدهم بكثرة في سوق المباركية ولدي صديقات من دول عربية وأجنبية، وفي كل زيارة للكويت نتجمع في هذا السوق، وإحدى الصديقات قالت ان هذا السوق مشابه لأحد الأسواق في ايرلندا والذي يمتد عمره الى اكثر من 600 عام مع أن المباركية ما صار لها 100 سنة، ولكن من جمال منظر المباركية وصفتها بهذه الصورة.
هذا، وطالب معظم من التقتهم «الأنباء» بالاهتمام أكثر بالخدمات المقدمة للزوار وتوفير دورات المياه للرجال والنساء في أكثر من مكان كون المنطقة تمتد على مساحات واسعة.

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