النائب العام بحث مع رئيس هيئة القضاء العسكري تعزيز التعاون المشترك

النائب العام بحث مع رئيس هيئة القضاء العسكري تعزيز التعاون المشترك
التاريخ
12/10/2023 11:37:33 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل النائب العام المستشــــار سعــــــد عبدالكريـــم الصفـــران بمكتبه صبـــاح امس رئيس هيئـــــة القضـــــاء العسكــري بالتكليــف العميـــد حقــوقــــــي د.نــــــواف مشهـــــور العنزي.
حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهم المواضيع ضمن محور الزيارة، وبحث سبل التعاون وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الصالـح العـام.
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