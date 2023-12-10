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النائب العام بحث مع رئيس هيئة القضاء العسكري تعزيز التعاون المشترك

12/10/2023 11:37:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب العام المستشــــار سعــــــد عبدالكريـــم الصفـــران بمكتبه صبـــاح امس رئيس هيئـــــة القضـــــاء العسكــري بالتكليــف العميـــد حقــوقــــــي د.نــــــواف مشهـــــور العنزي.
حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهم المواضيع ضمن محور الزيارة، وبحث سبل التعاون وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الصالـح العـام.

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