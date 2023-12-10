النائب الأول يوجه باعتماد رخص السوق عبر هويتي للمقيمين



المواطنون يحق لهم تقديم «الرقمية» لرجال المرور .. وطباعتها ضروري لاستخدامها في البلدان الأخرى

اللون الأخضر في الهوية الرقمية يدل على صلاحية الرخصة و«الأحمر» يعني السحب أو الانتهاء القرار تجنباً للانتظار ساعات طويلة .. واستخدام رخص القيادة الصادرة من بلدان المقيمين حال تنقلهم خارج الكويت



أعلنت وزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه الإدارة العامة للمرور بالوزارة بالاعتماد فقط على رخص القيادة الإلكترونية للمقيمين داخل البلاد، اعتبارا من أمس دون الحاجة لطباعتها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن عملية تجديد رخص القيادة تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، ومن تنطبق عليه الشروط والضوابط الخاصة بالقرارات واللوائح المنظمة سيتم قبول طلبه إلكترونيا، ومن ثم تفعيل الرخصة عبر وثائق وزارة الداخلية في تطبيق «هويتي».

وذكرت الوزارة أن قرار النائب الأول استثنى السائق المنزلي وسائقي الشاحنات لنقل البضائع عبر الدول من استخراج رخص السوق الورقية.

وأضافت أنه يمكن للمقيمين في الكويت التأكد من صلاحية رخصة القيادة عبر تطبيق «هويتي» والتأكد من وجود العلامة الخضراء والتي تدل على صلاحية الرخصة، أما العلامة الحمراء فهي تدل على انتهاء الرخصة وعليه وجب تجديدها عبر تطبيق «سهل»، أو سحبها طبقا لقانون المرور في الكويت، وعلى صاحب الرخصة مراجعة الإدارة العامة للمرور، وعند السفر خارج الكويت يتوجب على الإخوة المقيمين استخدام رخص القيادة الصادرة من بلدانهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استكمالا لعملية التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وتسهيلا وتبسيطـــا للإجـــراءات وتقليصا للدورة المستندية وتوفيرا على المال العام.

وجاء قرار النائب الأول بعد أشهر من صدور القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2023 والذي يحدد صلاحية رخص القيادة للمواطنين والمقيمين بمختلف مواد الإقامة والتي حددت صلاحية رخصة القيادة بـ «عام واحد» للمقيمين قابلة للتجديد.

إلى ذلك، قال مصدر إن اعتماد الشيخ طلال الخالد لهذا القرار يأتي عقب رصد وقوف الوافدين لساعات طويلة بانتظار طباعة الرخصة الورقية واصطفافهم في طوابير لساعات، وعلى مدار أيام في بعض الأحيان.

وذكر المصدر ان المواطنين باستطاعتهم تقديم رخص السوق الإلكترونية لرجال المرور في الكويت، لافتا الى ان الرخصة الورقية والمعتمدة في دول مجلس التعاون تظل وثيقة مهمة للحاجة للخارج.

وحول اعتماد الرخصة الكويتية الرقمية من قبل المقيمين خلال سفرهم الى دول الخليج على سبيل المثال، قال المصدر إن قرار النائب الأول واضح بهذا الخصوص، إذ أكد أن رخص السوق الصادرة عن بلدانهم يحق لهم التنقل بها، مشيرا الى ان وزارة الداخلية ومنذ سنوات ربطت الحصول على رخصة سوق كويتية بوجود رخصة سوق صادرة من بلد المقيم ويتم توثيقها من قبل سفارة المقيم و«الخارجية الكويتية» قبل اعتمادها من الإدارة العامة للمرور ومنحه رخصة سوق.