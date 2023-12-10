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عناوين لجان تصويت المغتربين فى الجيزة.. اعرف مكان لجنتك

12/10/2023 11:31:33 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وتستمر حتى غد الثلاثاء، حيث تُجرى الانتخابات بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وشهدت لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة أمس الأحد في أول يوم انتخابات توافد كبير للناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وحرصت المرأة على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، والشباب فى مقدمة الحضور، ومشاركة خاصة لكبار السن.



تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أماكن وعناوين اللجان الانتخابية للمغتربين في محافظة الجيزة.

























وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.



واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.














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