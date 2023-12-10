استشهاد 11 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على منزل بقطاع غزة

MENAFN - Youm7) أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، باستشهاد استشهد 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة استشهد 6 مواطنين، معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

واستشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرق مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.



