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سفارة أمريكا في ليبيا: مساعداتنا لأهالي درنة المنكوبة تجاوزت 15 مليون دولار

12/10/2023 11:31:31 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن قيمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى ليبيا بعد فيضانات درنة تجاوزت 15.5 مليون دولار.



وأكدت السفارة الأمريكية ، بحسب تلفزيون الوسط الليبي ، أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي تأثرت بفيضانات عاصفة دانيال بما في ذلك 45000 نازح.



وأشارت السفارة ، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة خلال الأشهر التي تلت الفيضان ، إلى ارتفاع قيمة المساعدات الإنسانية الأمريكية لتتجاوز المساهمة الإجمالية 15.5 مليون دولار وذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية التي يظل العديد من ضحايا الفيضانات بحاجة إليها.












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